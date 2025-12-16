Gigantes de la Premier League se pelean por Daniel Muñoz: se supo lo último sobre su futuro

Daniel Muñoz ha sido toda una sensación desde que aterrizó en el Crystal Palace procedente del Genk de Bélgica. El colombiano se convirtió en una pieza fundamental del conjunto londinense y fue clave en la obtención del primer título de la institución, la FA Cup lograda en la temporada anterior en la final contra el Manchester City.

Sus destacadas actuaciones lo han llevado a figurar como uno de los mejores laterales de la Premier League, e incluso para muchos, del mundo. Esto, a su vez, ha hecho que los principales equipos se fijen en sus condiciones, aunque en el último mercado de verano no hubo grandes ofertas por sus servicios.

Zúñiga: “No sé por qué Muñoz sigue en Crystal Palace... Lo pondría en Liverpool, no en Barcelona”

Manchester y City se preparan para luchar por Muñoz

En la más reciente publicación del portal CaughtOffside sobre el lateral antioqueño, aseguran que los dos equipos de Manchester se alistan para luchar por Daniel Muñoz. Destacan que el City ha seguido de cerca las actuaciones del futbolista de 29 años y que Pep Guardiola admira la condición atlética que tiene, así como la capacidad de presión y, en general, las características que se adaptan al estilo de los Cityzen.

“Si bien el interés del City aún no se ha traducido en una oferta formal, las fuentes sugieren que su equipo de reclutamiento ha recopilado información exhaustiva sobre el colombiano”, agregan al respecto.

Revelaron identidad del futbolista arrestado en Londres ¿Por qué vincularon a Daniel Muñoz?

Del mismo modo, señalan que Manchester United y Chelsea “están siguiendo la evolución de Muñoz”, pues los dos equipos buscan sumar en la posición defensiva y valoran el aporte en ataque que tiene el jugador de la Selección Colombia.

El informe también menciona al Liverpool, Atlético de Madrid y Barcelona como equipos interesados en Muñoz, pero deja en claro que todavía no hay ofertas, aunque podrían llegar de cara al mercado de invierno europeo que se abre en enero.

Daniel Muñoz y Jeremy Doku, del Manchester City / Getty Images / Visionhaus Ampliar

Crystal Palace y su postura sobre Muñoz

No obstante, CaughtOffside también menciona que Crystal Palace tiene claro que Muñoz no está a la venta, por lo menos en invierno. Para el verano entrante y con el Mundial a la vista, las ofertas podrían ser consideradas.

¡Cuidado, Daniel Muñoz! Crystal Palace le encuentra su competencia en el Bayern Múnich

“Se dice que el presidente del Palace, Steve Parish, confía en retener al jugador al menos hasta el verano, aunque fuentes internas admiten que fuertes ofertas en 2026 podrían poner a prueba su determinación”, asegura el portal.

A mediados de noviembre, Muñoz manifestó que para él sería un sueño poder jugar en alguno de esos clubes con los que ha estado relacionado. De momento, sigue con el foco en el Crystal Palace, club con el que tiene contrato hasta 2028 y en el que se recupera de una lesión de rodilla que lo tendrá por fuera de las canchas al menos hasta mediados de enero.