Hombres armados sembraron zozobra en zona rural de Tibú

Norte de Santander.

Zozobra se vivió en la noche de este lunes en el corregimiento Pacelli, municipio de Tibú, luego de que hombres armados pertenecientes a la disidencia de las Farc ingresaran a la zona y obligaran a la comunidad a permanecer encerrada en sus viviendas.

De acuerdo con los reportes conocidos, los integrantes del grupo armado habrían ejercido control territorial durante varias horas, generando temor entre los habitantes.

Testigos señalaron que las calles permanecieron completamente desoladas, con establecimientos cerrados y restricción total de la movilidad, mientras los hombres armados, portando fusiles y vistiendo uniformes, se ubicaban en puntos estratégicos del corregimiento, entre ellos el puesto de salud y otros lugares de acceso comunitario.

Posteriormente, grabaron un video en el que estas personas se identifican y se reportan ante alias Richard, señalado como cabecilla de esta estructura ilegal que tiene presencia en la región, asegurando que “lo prometido es deuda, estamos en Pacelli”.

Las autoridades adelantan labores de verificación para esclarecer lo ocurrido, determinar la duración del control ejercido y establecer el impacto real de estos hechos sobre la población civil del corregimiento.

Este nuevo episodio de intimidación se registró a escasas horas de cumplirse 11 meses del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo y coincide con el tercer día del paro armado promovido por el ELN.