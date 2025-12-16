En Quindío refuerzan seguridad en zona cordillerana ante amenaza de paro armado en el país

Armenia

Ante la ola de violencia que se vive en diferentes regiones del país por el paro armado del ELN, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez entregó un parte de tranquilidad puesto que reiteró que no hay presencia de grupos armados.

Lamentó este tipo de actuaciones delincuenciales que generan angustia e incertidumbre en la comunidad por el impacto en zonas aledañas al Quindío.

“Desde el gobierno departamental lamentamos profundamente este tipo de actuaciones delincuenciales que se están viviendo a nivel país. Estos grupos armados que establecen a través de comunicados paros armados que generan un caos. Vemos algunas afectaciones en algunos departamentos. Aquí con inteligencia tanto militar como policial se ha podido determinar que no tenemos inconvenientes", manifestó.

Fue claro de que, aunque no se presenten situaciones complejas de orden público no significan que bajen la guardia en cuanto a garantizar la seguridad y evitar injerencia de los grupos armados.

Enfatizó que actualmente tanto la Policía como el Ejército están en acuartelamiento para revisar los sectores rurales enfocado en la zona cordillerana del departamento que limita con regiones que sí tienen presencia de grupos al margen de la ley.

Resaltó que en este sector tienen dispuestos más de 500 hombres y todo el dispositivo de seguridad con la motorizada del Ejército para estar al tanto de cualquier novedad que pueda registrarse en el marco del paro armado.

“Estamos en en acuartelamiento tanto la policía como el Ejército revisando los sectores rurales de la cordillera, digamos que son los municipios que podrían generar mayores afectaciones. Allí tenemos alrededor de 533 hombres, tenemos el dispositivo de seguridad con la motorizada del ejército y estamos muy atentos a cualquier situación. Desde el gobierno departamental les damos tranquilidad que hoy no tenemos ninguna amenaza y estamos trabajando para que se mantenga la paz en nuestro territorio", destacó.

Añadió: “Nosotros estamos intensificando la seguridad en nuestro territorio, es de aclarar que nosotros no tenemos grupos armados ilegales y mucho menos grupos del ELN, es decir, en el departamento no tenemos esa problemática con estos grupos, sí tenemos en el Valle del Cauca que es un departamento vecino".

Recordemos que en el mes de agosto se presentó la instalación de un artefacto explosivo en el municipio de Córdoba.