"Las firmas son reales" promotores de carta que pide cancelar Feria Virtual

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos envió una carta al alcalde Jorge Iván Ospina, explicando sus razones por las que no consideraban necesaria la realización de la Feria de Cali virtual, y mucho menos con una inversión de 11 mil millones de pesos.

Tras recibir la carta, el alcalde se manifestó en su cuenta de Twitter, asegurando que se contactó con varios 'firmantes' quienes al parecer no dieron su consentimiento para colocar sus nombres en el documento, e insinuó que se usaron bases de datos de grupos políticos para este fin.

2/2 Me pregunto , Quieren hacer política a lo Trump ? Como se les ocurre tomar una base de datos de prestantes ciudadanos y hacerlos partícipes con su supuesta firma de algo que desconocen. Saben lo que es falsedad documental ? Principios y responsabilidad lo único q se les pide pic.twitter.com/trnu9BDAG9 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) November 7, 2020

Ante esta respuesta del mandatario, Caracol Radio se comunicó con Amy Clarkson, una de las promotoras de la carta, para conocer cuál fue la intensión inicial de este pronunciamiento.

"Pensamos que en el momento de crisis, como el que estamos viviendo, esta Feria no era la gran prioridad, entonces fue cuando alguien de un grupo (y me refiero a los chats de amigos) dijo: ¿Por qué no hacemos una carta y le pedimos al alcalde que reconsidere?", explicó Clarkson.

Doña Amy manifestó que los nombres de las personas que aparecen como firmantes se obtuvieron con su plena autorización, y que a través de las redes sociales, muchos se comunicaban con los promotores para ser incluidos.

"No es como dice el alcalde en sus tuits, que tomamos estos nombres de una base de datos de un grupo político, quiero aclarar que no lo somos, solo somos un grupo de ciudadanos que tuvimos una idea y quisimos compartirla con nuestro alcalde".

También aseguró que su intensión en nigún momento era atacar a Ospina, y mucho menos al sector cultural de la ciudad, pues reconocen que este último ha sido uno de los más afectados por la crisis, solo querían expresar que la cifra destinada para la realización de la Feria Virtual, les parecía exagerada.

"Lo único que queremos es que se apoyen otras necesidades, que hagan la Feria pero que no se gasten toda esa plata", precisó "era sólo una propuesta, un llamado a la reflexión, en nigún momento tratamos de imponer nuestra voluntad".

Clarkson manifestó que por parte de los promotores de esta carta están dispuestos a entablar un diálogo con el alcalde para darle a conocer sus puntos de vista de manera directa.