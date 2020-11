La delincuencia no da tregua y ahora tiene azotados a los habitantes de un municipio turísticos de Santander, Los Santos.

Lea también: Robos sistemáticos en viviendas de Los Santos

Más de tres robos sistemáticos se han presentado en menos de dos semanas en viviendas en el sector de Pueblito Acuarela 2 en Los Santos.

Miriam Bermúdez, se convirtió en otra víctima de los ladrones que ahora tienen como modus operandi romper vidrios y tumbar rejas para poder entrar a las casas.

Lea también: Floridablanca y Piedecuesta a pagar deuda con Metrolínea

Manifestó que en su caso afortunadamente no estuvo en el momento en el que se llevaron utensilios y algunos otros objetos de su morada.

Le puede interesar: Eligieron mesa directiva de la Asamblea 2021

"En la administración casi no me dan respuesta, pagamos un costo alto por la misma y aquí las cámaras casi no sirven de nada. La persona que vino a arreglar la puerta que dañaron dice que aquí ahora son robos y robos y se metan a las casas a llevarse motobombas, televisores y herramientas", agregó Bermúdez.

Le puede interesar: Polémica por peaje que afectaría campesinos de Santander

Además, del aumento en los allanamientos se le suma el terror que viven los habitantes al tener que pasar por la vía principal que conduce al mercado campesino y que no haya luminara.

Le puede interesar: Reunión de emergencia ante anuncio de parálisis de Metrolinea

Hecho que se ha convertido en foco de inseguridad, para que los ladrones hagan de las suyas, "espanten a los turistas y le den una mala impresión de nuestro municipio".