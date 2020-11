Floridablanca y Piedecuesta a pagar deuda con Metrolínea

En una reunión con Metrolínea y sus operadores, en la que no estuvo ningún alcalde, se determinó que Bucaramanga abonará en los próximos días $1.500 millones a la deuda que tiene con el Sistema Masivo.

Esto como aporte para evitar que más de 250 trabajadores salgan a paro indefinido el martes 17 de noviembre.

Ángel Galvis, asesor del despacho de la Alcaldía indicó que Bucaramanga es el único municipio que ha contribuído con el pago al Ente Gestor.

Si bien, este es un servicio metropolitano, a la fecha ni Floridablanca ni Piedecuesta han aportado a la deuda financiera con Metrolínea.

"Estos municipios han participado en las mesas de trabajo y se han involucrado en la solución a largo plazo, pero se necesitan recursos para garantizar el funcionamiento, dineros a los cuales pueden acceder con opciones del Gobierno Nacional como la línea de crédito de Findeter para temas de transporte público masivo", señaló Galvis.

Por otra parte, se resolvió de manera urgente que se realice una reunión con los bancos quienes comenzaron a retener nuevamente dineros que impide el pago de salarios a los conductores.

"Estas retenciones estuvieron suspendidas por los dos meses más críticos de la pandemia, sin embargo, ya se volvieron a cobrar. Esto representa dificultad para el flujo de caja, por lo que también las entidades tienen que colaborar y volver a interrumpir estas retenciones".

Por el momento, tanto Metrocinco Plus como Movilizamos no se han pronunciado sobre levantar o no el paro previsto para el 17 de noviembre.