Paperos de Boyacá ‘cocinan’ protestas para el viernes 13 de noviembre

La crisis de los paperos se ha reflejado en las carreteras de Boyacá, donde los campesinos salen a vender el alimento a precios irrisorios que no cubren ni siquiera los costos de producción.

Por ejemplo, un bulto de papa cuesta 35 mil pesos, pero para tratar de recuperar algo de la cosecha, lo venden hasta a 7 mil pesos en carretera.

El representante a la Cámara César Pachón sostuvo que lamenta “profundamente la actual crisis que atraviesan los campesinos del país y en especial los pequeños productores de papa, para este sector el Gobierno de Iván Duque se había comprometido a entregar 30 mil millones de pesos en subsidios para los pequeños y productores de papa, ayuda que comenzaría a regir desde el pasado 1 de Noviembre y ya son nueve días de incumplimiento para estos colombianos que urgen de estas ayudas”.

El congresista de Boyacá manifestó su rechazo con la situación y hace un llamado al Gobierno para que cumpla sus promesas y señaló que acompañará la iniciativa de los paperos que insisten en salir a las calles el próximo viernes 13 de noviembre, quienes insisten en manifestar su inconformismo porque no hay voluntad política del actual Gobierno.

“Tenemos conocimiento de campesinos de Boyacá, Cundinamarca e incluso de Nariño que aseguran que si no ven una respuesta acertiva del gobierno, están dispuestos a salir a las calles a protestar. En principio la idea es que este viernes 13 de noviembre, varios campesinos se trasladarán hasta Bogotá, y en ese recorrido irán regalando la papa, como simbolo de que no está siendo rentable el mercado del alimento por la falta de protección del gobierno a nuestros productos y a nuestros campesinos. Llegarán posteriormente al ministerio de agricultura, y allí dejarán como símbolo la papa que se está perdiendo, pidiendo ayuda del estado. En principio será una protesta pacífica, pero lo que vemos es que nuestros campesinos ya no aguantan más tanto abandono del gobierno”, sostuvo Pachón.

A su turno, el presidente de Dignidad Agropecuaria, Fernando Paipilla, mencionó que “nuestros paperos están atravesando por la crisis más dificil de la historia. De verdad lo que necesitamos es que el gobierno cumpla su palabra. No es posible ver a nuestros campesinos pasando la humillación de salir al lado de las carreteras a vender su producto al precio que sea para evitar el desperdicio, y ver como el descaro de muchas personas, pidiendo rebaja, esto no puede pasar, el gobierno tiene que proteger a sus campesinos, a los que garanrizan la despensa del país. Por eso también le pedimos a los consumidores, a los colombianos, que apoyen al campesinado, comprando productos colombiamos, comamos papa de nuestra tierra, no a los congelados y a lo importado, ayudenos por favor”.

Pachón le advirtió al presidente Iván Duque que el actual “caos, se debe porque no se toman decisiones, porque ustedes no toman las medidas, no asignan los recursos y el programa ha sido utilizado para reuniones populistas”.