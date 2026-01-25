Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional?

Las principales potencias económicas y militares del mundo se disputan territorios, han invadido o adelantado acciones para ocupar países extranjeros. El panorama internacional es confuso. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones?

Para este capítulo hablamos con Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; con Roberto Deniz, periodista de Armando.info; con Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales; con Federmán Rodríguez, director académico del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; y con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes.

Escuche este capítulo completo a continuación: