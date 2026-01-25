Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional?
Escuche este nuevo episodio de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones?
¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional?
Las principales potencias económicas y militares del mundo se disputan territorios, han invadido o adelantado acciones para ocupar países extranjeros. El panorama internacional es confuso. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones?
Para este capítulo hablamos con Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; con Roberto Deniz, periodista de Armando.info; con Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales; con Federmán Rodríguez, director académico del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; y con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes.
Escuche este capítulo completo a continuación:
