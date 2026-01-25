Condenan a hermanos por homicidio de alias La Diabla en Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez penal de conocimiento condenó a los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera por su participación en el homicidio de Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias La Diabla, ocurrido el 23 de enero de 2025 frente a un hotel del barrio Laureles, en Medellín.

Condenas y delitos imputados

Tras avalar el preacuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación, el despacho judicial impuso penas de 19 años y 15 años de prisión, respectivamente, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

Rol de los condenados en el crimen

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, los hermanos Morgado Herrera cumplieron funciones de vigilancia y transporte para ejecutar el homicidio. Para ello, compraron una motocicleta en el centro de Medellín, con la cual trasladaron al hombre que disparó contra la víctima y facilitaron su huida.

El vehículo fue localizado a pocas cuadras del sitio donde se cometió el crimen.

Perfil de la víctima y contexto del caso

Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, era señalada como prestamista en Aguachica (Cesar) y pareja sentimental de Alexander González Pérez, alias “El Calvo”, presunto cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico, asesinado días antes de la masacre de Aguachica.

Sánchez Polanco habría tenido un contexto en el ataque armado ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en el restaurante Sorbetes y Juegos, en Aguachica, donde fueron asesinados el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón. Posteriormente, la mujer negó públicamente que ese atentado hubiera estado dirigido contra ella.

Capturas y estado del proceso judicial

Los hermanos Morgado Herrera fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional en Barranquilla (Atlántico), ciudad a la que huyeron tras el homicidio.

La sentencia quedó ejecutoriada, confirmaron las autoridades judiciales.