Tormenta invernal en EEUU deja más de 800.000 hogares sin electricidad, principalmente en el sur

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado este domingo a más de 800.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico.

Datos de la web especializada poweroutage.us muestran cortes en el suministro especialmente reseñables en el estado de Tennessee, donde más de 244.000 clientes están sin luz, y también en Texas y Luisiana, donde hay unos 134.000 y 119.000 hogares sin energía eléctrica.

En Kentucky hay casi 40.000 cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama, hay 15.000 y 10.000 hogares, respectivamente, sin acceso a electricidad.

Virginia ha reportado más de 9.000 cortes de luz, Carolina del Norte unos 6.500 y Virginia Occidental más de 3.000.

En las ciudades de Washington y Baltimore no se han reportado fallos en el suministro significativos.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EE.UU. según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los -15 grados centígrados, mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

El temporal, que provocó el sábado unos 4.000 vuelos cancelados con origen y destino en EE.UU., ha causado de momento este domingo otras 10.000 correspondencias canceladas en aeropuertos de todo el país, según el portal especializado Flightaware.