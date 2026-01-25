OEA lanzó convocatoria de becas para maestrías virtuales ¿Cómo aplicar? Plazos y más

Imagen de referencia de estudiantes universitarios y el logo de la OEA. Foto: Getty Images / OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, abrió una convocatoria de becas para estudios de pregrado y posgrado, dirigida a ciudadanos de todos los países de las Américas, incluida Colombia.

Esta convocatoria tiene como objetivo ampliar el acceso a una educación superior de calidad y asequible para los ciudadanos de los países que conforman la OEA. Además de las becas para estudios de pregrado y posgrado, la iniciativa contempla cursos de capacitación profesional de corta duración y oportunidades innovadoras de formación en línea, dirigidas a ciudadanos de la región.

¿Cuáles son los programas a los que se puede aplicar en la convocatoria de becas de la OEA?

La convocatoria de becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) está dirigida a maestrías oficiales en modalidad virtual, con una duración aproximada de 12 meses y abiertas a postulantes de todas las áreas del conocimiento.

Entre los campos disponibles se encuentran Empresa, Comunicación, Salud, Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas, así como Ciencia y Tecnología, lo que amplía las posibilidades para profesionales de distintos perfiles académicos interesados en fortalecer su formación a nivel de posgrado.

¿Cuál es el plazo para aplicar a las becas de maestrías virtuales de la OEA?

La fecha límite para postularse es el 30 de enero de 2026. De acuerdo con el cronograma, en marzo se adelantarán los procesos de matriculación, mientras que en abril se dará a conocer el listado de las personas beneficiarias, para dar inicio al periodo académico 2026-2027.

“El Programa de Becas y Capacitación de la OEA desea anunciar que en esta era post-COVID y en concordancia con la mejora de nuestros programas y alianzas, ha adoptado nuevos procedimientos y criterios para instituciones que deseen postularse como socios en el Programa de Becas y Capacitación de la OEA en el 2026”, menciona la Organización de los Estados Americanos (OEA)

¿Qué beneficios incluye la beca de la OEA?

La beca cubrirá el 60% sobre el costo total de la colegiatura y es aplicable únicamente al valor del programa de estudios.

y es aplicable únicamente al valor del programa de estudios. Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no están contemplados en esta beca .

. Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becado para mantener la beca durante la duración del programa de estudios. El becado no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 5/10 .

al programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener . La matriculación se realizará conforme a los criterios y decisiones que determine la VIU, la cual podrá ajustar los cupos disponibles en función de su capacidad académica, la demanda de los programas y las disposiciones internas establecidas para el curso académico.

Requisitos que debe tener para aplicar a las becas de la OEA

Para postularse a la convocatoria de becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad y/o residencia legal permanente en alguno de los Estados Miembros de la OEA, excepto Nicaragua . En el caso de Argentina, los postulantes deberán diligenciar un formulario adicional, disponible en el enlace oficial de la OEA, y enviarlo a la Oficina Nacional de Enlace (ONE) correspondiente.

. En el caso de Argentina, los postulantes deberán diligenciar un formulario adicional, disponible en el enlace oficial de la OEA, y enviarlo a la Oficina Nacional de Enlace (ONE) correspondiente. Haber culminado el proceso de admisión y contar con la carta de aceptación al programa académico ofrecido por la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

(VIU). No haber sido beneficiario previamente de una beca académica de la OEA en el mismo nivel de estudios al que se postula en esta convocatoria.

Antes del inicio del programa, el becario deberá demostrar capacidad financiera para cubrir los costos del estudio no asumidos por la beca, dentro de los plazos establecidos por la organización.

no asumidos por la beca, dentro de los plazos establecidos por la organización. No podrán postularse funcionarios de la Secretaría General de la OEA, personas vinculadas mediante contratos por resultados, personal de las Misiones Permanentes ante la OEA, ni familiares directos de estos.

Las becas están dirigidas exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso, por lo que no serán elegibles quienes ya se encuentren matriculados en la VIU.

Este conjunto de requisitos busca garantizar un proceso transparente y equitativo para los aspirantes interesados en acceder a estudios de posgrado con el respaldo de la OEA.

Para quienes deseen ampliar la información, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la OEA, donde se encuentra publicada la convocatoria completa y actualizada; además, en esta nota se adjunta un documento oficial con los detalles, requisitos y condiciones del programa de becas para una mejor orientación de los interesados.

