Ecopetrol e Invemar se unen para proteger manglares y pastos marinos en La Guajira

Ecopetrol y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) firmaron un acuerdo de cooperación para la protección y conservación de manglares y pastos marinos en el departamento de La Guajira, ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático y la captura de carbono.

El convenio es resultado de un diagnóstico ambiental realizado en una zona clave del territorio guajiro, que permitió identificar la existencia, el estado y la importancia ecológica de estos ecosistemas, así como su impacto en el medio ambiente y su papel en la adaptación al cambio climático.

Según explicó Elsa Jaimes, gerente general Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, el trabajo se desarrolló de manera articulada entre la industria, Invemar y comunidades indígenas y no indígenas del territorio.

“Todos aportaron al conocimiento sobre la relevancia de los manglares y pastos marinos, su capacidad de captura de carbono y la necesidad de conservarlos”, señaló.

El acuerdo se enmarca en la transición energética

Por su parte, Francisco Arias, director general de Invemar, destacó que esta alianza permite comprender la interacción entre dos elementos fundamentales de la riqueza natural del país, con el objetivo de que se traduzcan en bienestar para las comunidades y en un uso sostenible de los recursos.

Arias agregó que el acuerdo se enmarca en la transición energética y en los esfuerzos por alcanzar las metas de carbono neutralidad de Colombia, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades costeras, especialmente en La Guajira.