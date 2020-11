Abogados litigantes piden reapertura de juzgados

Desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo en Colombia se tomó la determinación de cerrar los juzgados judiciales para evitar un contagio del COVID-19, sin embargo, esta situación aún continúa vigente perjudicando los diferentes procesos que se llevaban.

La apertura de todos los sectores de la economía ha sido ordenada por el Gobierno Nacional manteniendo las medidas de bioseguridad, y por esto se ha hecho la petición para que se contemple también una apertura de los despachos judiciales.

Jorge González Dulcey integrante del Colegio de Abogados Litigantes en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que los problemas de comunicación e Internet también se han sentido en las audiencias virtuales, generando más retrasos en todos los procesos.

"Nosotros somos los huérfanos en esta situación, es la única entidad que no ha abierto sus puertas, seguimos trabajando en la virtualidad, he llevado audiencias desde hace 5 meses y se evacuan de manera lenta y se aplazan, los jueces que tienen criterios dispares frente a algunas solicitudes que se han decantado ya en otras latitudes en el entendido que debe resolverse y haces caso omiso a estas, seguimos siendo los abogados litigantes las cenicienta de la administración de justicia, no se ha abierto y no sé cuándo se abrirá", dijo el representante de los abogados.

Reiteró que los protocolos de bioseguridad también se pueden aplicar en las audiencias y con esto agilizar los procesos.