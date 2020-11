Entrenadores pidieron autorización para reactivar las prácticas deportivas

Un grupo de entrenadores y jóvenes que practican deporte llegaron hasta el centro administrativo la Alpujarra donde está ubicada la alcaldía de Medellín para exigir al alcalde que les permita reactivar las actividades de conjunto en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad como canchas y coliseos.

El grupo de entrenadores fueron bastante críticos con las acciones de reactivación que ha autorizado el gobierno Nacional y acatado por Daniel Quintero, en cuanto a la apertura de bares y otros lugares de ocio, pero han recibido una negativa a la práctica del deporte.

“No es posible que los bares y discotecas estén abiertos y donde se comparten las copas y que la alcaldía no nos permite el trabajo grupal y las competencias de los clubes deportivos y de los deportes en conjunto”, gritó enérgico uno de los voceros.

El líder en medio de la protesta, también indicó que esta situación le está entregando los jóvenes deportistas a los grupos armados ilegales al no tener una alternativa para distraerse y que se podan retirar de los entornos violentos que ofrecen algunas comunas de Medellín.

“No es posible que nuestros jóvenes estén desertando a la delincuencia donde solo las plazas de vicio los esperan. Se nos están suicidando nuestros jóvenes, se nos están perdiendo en la droga, en las bandas delincuenciales contra las que usted mismo lucha”, agregó.

El vocero de manera airada le reclamó al alcalde que no permita que el deporte se acabe, y le recordó que ellos también están afectados, pese a ello siguen luchando para que el deporte sea la primera opción de miles de jóvenes de Medellín.

“Para ustedes es muy fácil decir, confinémonos, porque cada quince días le llega el pago a todos los servidores públicos con los impuestos que nosotros pagamos. Róbese lo que quiera, acabe con lo quiera, pero por favor no acabe con el deporte, no acabe con las ilusiones de las futuras generaciones alcalde”. Puntualizó.

Finalmente, los manifestantes le rogaron al alcalde para que implemente, lo más pronto posible, un plan piloto para que el deporte aficionado y barrial pueda retomar actividades.