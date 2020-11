Desde hoy multa por infringir pico y placa es de 440.000 pesos en Armenia

Hoy inician las sanciones económicas por la nueva medida de pico y placa en Armenia, la multa por infringir la norma es de 440.000 pesos.

En Armenia el pico y placa la medida aplica a toda la ciudad en horarios específicos, así quedó establecido mediante decreto 327 de 2020, es por esto que el nuevo pico y placa rige de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. En el centro rige como actualmente se ha establecido.

El secretario de tránsito de Armenia, Jairo Escandón indicó que desde el 16 de octubre inició la medida pero se realizaban sanciones pedagógicas, a partir de hoy quien incumpla deberá pagar una multa de 440.000 pesos.

El presidente de la Asociación Motociclistas Unidos de Colombia en la ciudad, Gustavo Santos, lamentó que la alcaldía no acatará el llamado sobre las afectaciones económicas y de contagio COVID-19 que se generan con la medida. Destacó que las campañas pedagógicas para socializar el nuevo pico y placa no fueron evidentes.

Vale resaltar que la medida se estableció respondiendo a la solicitud del gremio de taxistas que manifestaban la afectación en la movilidad respecto a las obras que se realizan en varios puntos de la ciudad.