Desde hoy rige el pico y placa en toda la ciudad pero sin comparendos

En Armenia el pico y placa se extenderá a toda la ciudad en horarios específicos, así quedó establecido por parte del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, respondiendo a la solicitud del gremio de taxistas que manifestaban la afectación en la movilidad respecto a las obras que se realizan en varios puntos de la ciudad. Es por esto que el nuevo pico y placa regirá de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. En el centro regirá como actualmente se ha establecido

El líder de los motociclistas en la ciudad, Gustavo Santos, señaló que es una medida que los afecta directamente y a la comunidad en general que se desplaza en su vehículo particular. Aseguró que es un negocio de la empresa de transporte público de la ciudad por eso no descarta una movilización rechazando la medida e interpondrán acción de tutela pues consideran que aumentarán los contagios.

Por su parte Juan Carlos García presidente de la asociación de transportadores del Quindío celebró la decisión y manifestó que se levantó el cese de actividades pero que permanecerá la asamblea permanente ya que se establecieron otros compromisos como el control a la informalidad, que esperan se den cumplimiento.



El mandatario fue enfático en afirmar que realizarán las campañas pedagógicas para socializar esta medida y a partir del 1 de noviembre iniciarían las sanciones correspondientes.