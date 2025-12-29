Defensora del Pueblo alerta retrasos en pagos a funcionarios: “MinHacienda no respeta la autonomía”

Cerca de 5.000 contratistas de la Defensoría del Pueblo, no recibieron sus debidos pagos antes de Navidad, como estaba previsto. Según dijo la defensora del Pueblo Iris Marín en un trino, el recorte presupuestal para el 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos necesarios para hacer este pago.

En entrevista con Caracol Radio, la defensora del pueblo indicó que: “La última información que nos dieron es que probablemente en enero se den los recursos para el pago de los contratistas. Efectivamente son 4.200 defensores públicos y además de los contratistas. Es importante tener en cuenta que los defensores y defensoras públicas son quienes hacen parte del sistema de justicia, llevan una carga enorme porque tienen más de 200 o 300 casos”.

Agregó que los funcionarios han estado disponibles en todo momento y no han planteado la posibilidad de parar sus actividades por ahora, se han quejado y les parece un desconocimiento al rol que tienen en la justicia del país. Como lo dispone la ley, estos funcionarios están vinculados a la defensoría del pueblo como contratistas.

Recorte a la entidad

El recorte que el Gobierno le hizo a la Defensoría del pueblo fue bastante importe, el presupuesto que quedó en el decreto de liquidación es de 1 billón 193.000 millones de pesos, lo que indica una reducción del 5%, el golpe más grande es en el presupuesto de inversión, pero comparado con lo que se había estimado es más del 11% el recorte.

Aseguró que como este es el segundo año consecutivo de recortes, ya se está llegando a casi un 46% de recortes en inversión, lo que llevaría a hacer menos presencia de la Defensoría en lugares lejanos que es en donde más se invierte.

¿Esta es una consecuencia de ser crítica con el gobierno?

“Lo que sé es que no se está respetando la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo, que es una autonomía que es constitucional, está en la Constitución, en la norma que crea la Defensoría del Pueblo en la Constitución, se habla de la autonomía presupuestal. El trato es muy displicente, yo con el actual ministro de Hacienda no tengo prácticamente ninguna interlocución, con dificultad me responde de manera monosilábica el chat, no ha sido posible hablar ni personal ni telefónicamente con él”, aseguró la defensora.

“Nos tratan como si fuéramos una agencia más de gobierno en la que el alto gobierno toma la decisión verticalmente sobre la Defensoría del Pueblo y yo creo que peor porque es probable que las agencias de gobierno tengan interlocución con el Ministerio de Hacienda para estos temas, en nuestro caso no es así”, afirmó Iris Marín.