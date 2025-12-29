En plena Av. Pastrana de Turbaco sicarios asesinaron a hombre con pasado judicial

En el municipio de Turbaco, avenida Pastrana, se presentó el homicidio con arma de fuego de Sergio Luis Bernal Pájaro, de 32 años y dedicado a oficios varios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso iba caminando en vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara, falleciendo en el lugar de los hechos.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal Sijin.