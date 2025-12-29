Cartagena

En plena Av. Pastrana de Turbaco sicarios asesinaron a hombre con pasado judicial

Según el reporte de la policía, la víctima tiene tres anotaciones

En el municipio de Turbaco, avenida Pastrana, se presentó el homicidio con arma de fuego de Sergio Luis Bernal Pájaro, de 32 años y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso iba caminando en vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara, falleciendo en el lugar de los hechos.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal Sijin.

