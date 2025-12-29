Neiva

Incautan más de 30 kilos de pólvora ilegal en operativos de la Policía en el Huila

Los controles se intensificaron en municipios del sur y occidente del departamento para prevenir quemaduras y proteger a niños, niñas y adolescentes durante la temporada decembrina.

Pamela Márquez

En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional reforzó los controles contra la comercialización y manipulación de pólvora en el departamento del Huila, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes durante las festividades de fin de año.

Durante el mes de diciembre, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en articulación con entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, desplegó el denominado escuadrón antipólvora, adelantando acciones de registro, control y prevención en distintos municipios.

Como resultado de estos operativos, realizados en Pitalito, Timaná y La Plata, las autoridades lograron la incautación de 32 kilogramos de pólvora, avaluados en aproximadamente 5 millones 200 mil pesos. Entre el material decomisado se encontraron tortas, cohetes, voladores, bengalas, volcanes, metralletas, totes, velas, chispitas y otros artículos pirotécnicos considerados de alto riesgo.

Adicionalmente, la Policía impuso 19 órdenes de comparendo por el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el porte, uso y comercialización de pólvora.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, evitando el uso de pólvora y priorizando entornos seguros para las familias huilenses, especialmente para la niñez y adolescencia.

