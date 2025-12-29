Incautan más de 30 kilos de pólvora ilegal en operativos de la Policía en el Huila

En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional reforzó los controles contra la comercialización y manipulación de pólvora en el departamento del Huila, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes durante las festividades de fin de año.

Durante el mes de diciembre, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en articulación con entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, desplegó el denominado escuadrón antipólvora, adelantando acciones de registro, control y prevención en distintos municipios.

Como resultado de estos operativos, realizados en Pitalito, Timaná y La Plata, las autoridades lograron la incautación de 32 kilogramos de pólvora, avaluados en aproximadamente 5 millones 200 mil pesos. Entre el material decomisado se encontraron tortas, cohetes, voladores, bengalas, volcanes, metralletas, totes, velas, chispitas y otros artículos pirotécnicos considerados de alto riesgo.

Adicionalmente, la Policía impuso 19 órdenes de comparendo por el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el porte, uso y comercialización de pólvora.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, evitando el uso de pólvora y priorizando entornos seguros para las familias huilenses, especialmente para la niñez y adolescencia.