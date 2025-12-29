Ministros de Petro no asistirán al debate de control político del decreto de emergencia económica

Bogotá. Diciembre 10 de 2019. Debate de control político citado por la bancada de oposición al gobierno del Presidente de la República Iván Duque encontrá de las reformas Tributaria y Pensional y el Holding Financiero. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Díaz ( Colprensa )

El decreto de emergencia económica y social expedido el 22 de diciembre por el gobierno de Gustavo Petro, sigue generando acuerdos y sin sabores que se pondrán sobre la mesa en el debate de control político que fue citado para este lunes 29 de diciembre en el Congreso de la República.

El debate fue acordado en la sesión extra virtual que realizaron los congresistas el pasado viernes 27 de diciembre, y en la que resolvieron citar a todos los ministros del gabinete para que rindan explicaciones sobre la expedición de este decreto en el territorio nacional.

Sin embargo, Caracol Radio pudo establecer que los ministros del gobierno Petro, no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica y social, citado para este lunes 29 de diciembre.

El acuerdo para no asistir habría sido coordinado por todos los funcionarios, bajo el argumento de que no se han cumplido con los cinco días que estipula la ley para responder el cuestionario.

¿Invitación mal hecha?

El ministro del Interior, Armando Benedetti denunció que por el afán del Congreso, la citación que les llegó para el debate de control político de este lunes quedó mal hecha, pues llegó con fecha del 26 de septiembre tras ser expedida el 26 de diciembre.

Además, el jefe de la cartera del Interior señaló que no contemplan el término de cinco días que tienen para contestar el cuestionario una vez les llega.

“No pueden citar antes del vencimiento de este término”, dijo.