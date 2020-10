Atento a las restricciones en Caldas durante este puente festivo

Varias medidas de confinamiento se aplicarán desde hoy en varios municipios de Caldas, con el objetivo de evitar el número de contagios de coronavirus.

Anserma

Toque de queda para mayores de edad el viernes 30 de octubre de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente y el lunes 2 de noviembre desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad el sábado 31 de octubre desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo 1 de noviembre.

Prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas a partir del viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del martes 3 de noviembre.

Chinchiná

Toque de queda para mayores de edad los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad desde las 10 de la noche del viernes 30 de hasta el lunes 2 de noviembre a las 5:00 a.m.

La Dorada

El toque de queda empieza hoy a las 11.59 pm y termina el domingo 01 de noviembre a las 5:00 a.m.

Manizales

Toque de queda para mayores de edad los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 de 12:00 m a 5:00 a.m. del día siguiente y el lunes 2 de noviembre desde las 12:00 m. a 11:59 p.m.

Marquetalia

Toque de queda únicamente para menores de 18 años los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre desde las 4:00 p.m. hasta las 06:00 a.m.

Además se prohíbe el consumo de licor en establecimientos y espacios públicos los tres días

Neira

Toque de queda los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 y 2 de noviembre desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

Pácora

Toque de queda para mayores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para los menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 de noviembre desde las 12:00 m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Los domicilios podrán prestar servicio de 6:00 p.m a 11:00 p.m.

Palestina

Toque de queda para mayores de edad desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre hasta las 5:00 a.m. del martes 3 de noviembre

Toque de queda para menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 de noviembre desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

Además se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero desde el viernes 30 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2020.

Riosucio

Toque de queda general los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre desde las 7 de la noche, hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad desde el viernes 30 de octubre a partir de las 8:00 a.m., hasta el domingo 1 de noviembre a las 7:00 p.m.

Ley seca en todo el territorio municipal desde el día 31 de octubre a las 6:00 p.m., hasta el 2 de noviembre a las 11:59 p.m.

Samaná

Toque de queda para mayores de edad desde el sábado 31 de octubre a las 6:00 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 5:00 a.m.

Toque de queda para menores de edad desde el sábado 31 de octubre a las 6:00 a.m. hasta el domingo 1 de noviembre a las 5:00 a.m.

Supía

Toque de queda para mayores de edad los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 de noviembre desde las 12:00 m. hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

Villamaría

Toque de queda para mayores de edad los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Toque de queda para menores de edad los días 30 y 31 de octubre; y 1 y 2 de noviembre desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del siguiente día.

Victoria

Toque de queda los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

El horario de atención en establecimientos de comercio para la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio los días 30 y 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre será desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

