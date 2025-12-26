Simón Cifuentes de 13 años debutará en el Blue Note São Paulo

El próximo 24 de febrero de 2026, el artista colombiano Simón Cifuentes ofrecerá un concierto enfocado en su instrumento principal, el contrabajo, a partir del cual articulará un repertorio que fusiona jazz y música colombiana. Durante la presentación, en el Blue Note São Paulo, interpretará varios instrumentos y contará con la participación de invitados especiales, prometiendo una experiencia única para el público.

Simón hace parte de la Orquesta Joven del Jazz at Lincoln Center, con la cual ha participado en múltiples conciertos y colaborado con destacados artistas internacionales, consolidando tempranamente su proyección en la escena musical global.

Su presentación en el Blue Note São Paulo será un evento donde la juventud, el virtuosismo y la diversidad sonora se unen para escribir un nuevo capítulo en la historia del jazz. Actualmente, se encuentra en la fase final de producción de su primer álbum de salsa, “Simon’s Salsa”, en el que interpreta, compone y produce, reafirmando su compromiso como artista integral.

Galardonado como Mejor Solista de Contrabajo y Voz en la Livingston Competitions en Estados Unidos, se unió a la banda del baterista estadounidense Winard Harper, consolidando su presencia en la escena del jazz internacional. Simón Cifuentes no solo representa el futuro de la música latina, sino también un presente vibrante, lleno de pasión, disciplina y un talento que desafía su edad. Pueden seguir al artista en el Instagram @simoncifuentesmusica.