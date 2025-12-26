Viernes 26 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En lo que va del mes de diciembre, el departamento del Quindío registra 15 personas lesionadas por el uso de pólvora, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

En días pasados se reportó un nuevo caso de persona lesionada por el uso de pólvora en el municipio de Quimbaya. Con este hecho, el departamento completa 15 personas afectadas durante la actual temporada decembrina, según informó la secretaria de Salud departamental, Luisa Fernanda Arcila Arcila

Señaló que, en términos generales, la mayoría de las lesiones registradas hasta el momento han sido de carácter leve y no han requerido hospitalización.

Reiteró el llamado a la ciudadanía para abstenerse del uso de pólvora, especialmente en presencia de menores de edad, con el propósito de prevenir accidentes que puedan generar consecuencias permanentes.

De acuerdo con el balance, Armenia concentra el mayor número de casos con 13 personas lesionadas, mientras que los municipios de Calarcá y Quimbaya reportan un caso cada uno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Clínica San Rafael en el Quindío suspendió servicios de salud a los usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, veeduría de maestros alertó sobre la situación

A través de un comunicado la Clínica San Rafael Eje Cafetero informó sobre la suspensión total de la prestación de los servicios de salud a los usuarios adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG a excepción de la atención de urgencias vitales en los departamentos del Quindío y Risaralda.

Explicaron desde la clínica que la medida se adopta como consecuencia de la persistente y significativa cartera en mora lo que ha derivado en afectaciones críticas en la operación institucional y comprometiendo el flujo financiero necesario para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

Dimas Arias de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio evidenció la preocupación por el complejo panorama que viven los docentes en materia de salud. Dijo que es preocupante la situación porque el anuncio de la clínica San Rafael es la constante de otras clínicas y hospitales públicos.

Manifestó que en días anteriores se llevó a cabo una reunión con la Fiduprevisora y allí conocieron que la deuda con centros asistenciales asciende hasta los cinco meses.

Alertó que la característica tiene que ver con que son clínicas nacionales y los hospitales públicos con los que tienen dificultades para reconocer la facturación es así como al hospital San Juan de Dios de Armenia le adeudan cerca de 4 mil millones de pesos de facturas superiores a 60 días.

La secretaría de salud del departamento dio a conocer los avances del nuevo hospital de Quimbaya y otros proyectos en salud

El proyecto del nuevo hospital Sagrado Corazón De Jesús en el municipio de Quimbaya cuenta con una inversión aproximada de 30.000 millones de pesos y se encuentra en una fase clave para su inicio.

Según lo informó la secretaria de salud del departamento del Quindío, Luisa Fernanda Arcila, solo falta culminar la organización del plan de contingencia, requisito indispensable para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud durante la ejecución de las obras.

Resaltó que desde la Secretaría de Salud y la gerencia del hospital han trabajado de manera articulada para asegurar que la comunidad no se vea afectada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional en el Quindío presentó el balance de seguridad correspondiente a la celebración de la Navidad

El comandante de la policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta informó que el balance fue favorable gracias a los operativos de control y prevención desplegados durante la jornada. Dio a conocer que, recibieron 901 llamadas de requerimiento ciudadano, atendieron 74 riñas y realizaron una captura por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado en la ciudad de Armenia.

También manifestó que impusieron 46 comparendos por comportamientos contrarios a la ley y se logró la incautación de tres kilogramos de pólvora en el municipio de Quimbaya. En Armenia, dijo que tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para su atención médica.

En materia de movilidad, se registró el tránsito de 13.917 vehículos por las vías del departamento y se impusieron tres comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo caso de homicidio en el departamento, el caso se registró en la mañana del jueves festivo 25 de diciembre en el municipio de Montenegro donde un hombre identificado como Como Brayan Stiven Escuderos falleció en medio de un ataque sicarial.

Información de la comunidad da cuenta que se escucharon varias detonaciones en el sector, por lo que uniformados se dirigen al lugar a realizar la verificación, hallando el cuerpo sin vida de este hombre.

La víctima registra anotaciones como indiciado por el delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico y tráfico fabricación o porte de estupefacientes.

Además, había sido condenado a 6 años y nueve meses de prisión, por tráfico de estupefacientes y fue dejado en libertad en el mes de abril del año en curso.

También se conoció que había sido víctima de tentativa de homicidio en hechos presentados en el año 2024.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Ejército en el Eje Cafetero evitó el pago de 12 mil millones de pesos por parte de la población a estructuras criminales dedicadas a la extorsión

El coronel Edward Vicente Martínez comandante Octava Brigada entregó un balance operacional de lo corrido de este año en los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas.

Dio a conocer que las tropas del Ejército lograron contener la expansión de los grupos armados organizados en la región con la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez entre ellos alias Jhony, cabecilla de finanzas quien contaba con orden de captura y era considerado un objetivo de alto valor.

Asimismo, dijo que también fueron capturados 39 personas que hacían parte de grupos armados organizados, entre estos Clan del Golfo, ELN, GAO-r y grupos delincuenciales organizados, uno de ellos, cabecilla de finanzas del Frente 57 Yaír Bermúdez, conocido como alias Jhon Norton y 282 sujetos pertenecientes a grupos delincuenciales comunes organizados.

Reconoció que estas acciones permitieron evitar el pago de aproximadamente 12.000 millones de pesos a estructuras criminales que pretendían financiar sus actividades ilegales a costa de la población.

Asimismo, en cuanto al narcotráfico el coronel señaló que durante este año incautaron más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y cerca de 2 toneladas de marihuana, y capturaron a 463 personas vinculadas a esta economía ilícita.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un habitante de calle falleció en accidente de tránsito en Armenia en la noche de navidad

En el sector de la glorieta del barrio Granada de la ciudad se registró un accidente de tránsito donde un peatón falleció durante la noche del 24 de diciembre.

Este incidente generó congestión vehicular por varias horas entendiendo que este importante corredor vial fue cerrado mientras se realizaba el levantamiento del fallecido.

El reporte fue entregado por el secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño quien informó que un bus de servicio público atropelló a una persona que al parecer se trataría de un habitante en condición de calle, sin embargo, resaltó que es materia de investigación.

Sostuvo que la víctima era reconocida en el sector puesto que por allí era común encontrarlo e incluso la información preliminar del accidente está relacionada con que la persona se lanzaba a los vehículos.

Destacó que toda la información recolectada fue entregada a la Fiscalía para que avance con la investigación que permita esclarecer el hecho.

A propósito, en la mañana del jueves 25 de diciembre se registró una novedad vial en el municipio se La Tebaida. Un vehículo recolector de basura de Urbaser cayó al vacío desde el puente del sector conocido como ‘El Asadero’ del municipio, por fortuna el conductor se encuentra fuera de peligro.

La empresa emitió el siguiente comunicado: Urbaser La Tebaida S.A. E.S.P. informa que esta mañana se presentó un siniestro vial con uno de nuestros vehículos de operación. El hecho fue atendido de inmediato por las autoridades y nuestro equipo interno. El conductor se encuentra estable y fuera de peligro, recibiendo atención médica. No hubo afectación a terceros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Taxistas en Armenia celebran que se levante la medida de pico y placa para el 31 de diciembre

Recordemos que la autoridad de tránsito de la ciudad anunció que se mantendrá la medida de pico y placa para los vehículos particulares que rige entre 7 de la mañana y 7 de la noche en toda la ciudad y para los taxis la restricción no aplicó para el 24 de diciembre ni aplicará para el miércoles 31 de diciembre debido a la alta demanda del servicio.

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío, Juan Carlos García dio a conocer que solicitaron el levantamiento de la medida para estas fechas por la necesidad del servicio.

Evidenció que tras la ampliación de la restricción en toda la ciudad para vehículos particulares y motos es clave más vehículos por eso considera prontamente deberán realizar una reunión para analizar la situación.

Considera que si se debe contrarrestar el fenómeno que persiste de la ilegalidad e informalidad se debe realizar un esfuerzo para prestar un mejor servicio por eso lo clave de la solicitud para tener una mayor cobertura en esta temporada decembrina.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La empresa de energía del Quindío, EDEQ exhortó a la comunidad al autocuidado en visita a los alumbrados navideños debido a que un menor de edad escaló sin precaución sobre uno de los elementos en Armenia

En vídeo que fue publicado en la página del periodista Juan Diego Lozano se evidencia como un menor de edad escala sobre la torre Eiffel que es uno de los atractivos navideños que está ubicado en el centro de la plaza de Bolívar de la ciudad.

Ante la situación la empresa de energía del Quindío, EDEQ realizó un llamado especial al autocuidado para evitar este tipo de comportamientos por parte de los menores debido a que pueden generarse caídas y afectaciones como tal a los alumbrados.

En diálogo con Caracol Radio, Julián Quintero quien es el encargado del tema en la entidad informó que este tipo de estructuras no están diseñadas para soportar un peso de una persona por lo que consideran es una irresponsabilidad de los padres de familia que permiten estas maniobras que podría desencadenar en accidentes.

Envío un llamado especial a la comunidad a que haga uso responsable del alumbrado como tomarse las fotos, pero sin generar ninguna afectación de los elementos.

Recordó que el trabajo es artesanal y que fue construido por 55 madres cabeza de hogar quindianas por eso lo importante de cuidar el alumbrado navideño.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy vence el plazo para el pago del impuesto predial sin intereses

Precisamente el secretario de Hacienda de Armenia, Yeison Pérez realizó un llamado a los contribuyentes para que aprovechen el último plazo para el pago del Impuesto Predial Unificado 2025 sin intereses moratorios, el cual vence el 26 de diciembre de la presente vigencia.

Aseguró que la invitación es aprovechar el último plazo para dicho pago puesto que advirtió que a partir del día 27 de diciembre comenzará a correr los respectivos intereses de mora lo que es perjudicial para los contribuyentes.

Recordó que el pago del impuesto predial puede realizarse de forma presencial en las cajas de la Tesorería Municipal, en entidades bancarias autorizadas y de manera virtual a través del Portal Tributario por PSE, facilitando así el acceso a los diferentes canales de pago.

Adicionalmente, el secretario de Hacienda reiteró que los propietarios de vivienda pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, que cuenten con más de 60 años, aún pueden radicar la solicitud para acceder al beneficio del 50 % en el pago del impuesto predial correspondiente a la vigencia 2027.

Afirmó que el beneficio tiene como fecha límite de radicación el 30 de marzo de 2026 por lo que es importante que los ciudadanos que cumplan con los requisitos se acerquen oportunamente a realizar el trámite.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Comunidad del corredor Montenegro–Circasia asumen mantenimiento de la vía para mejorar la seguridad

La comunidad del corredor vial entre Montenegro y Circasia, decidió pasar de la queja a la acción frente a una problemática que venía generando accidentes y riesgos para conductores y peatones, una invasión de maleza a ambos lados de la vía.

Tras varios llamados a las autoridades se logró una primera intervención institucional. Sin embargo, ante el rápido crecimiento de la vegetación, los habitantes del sector se organizaron y, mediante aportes económicos y donaciones, asumieron el mantenimiento permanente del corredor vial para garantizar la visibilidad y la seguridad.

Faber Buitrago, caficultor de la comunidad, explicó cómo se articuló este trabajo colectivo, el uso de herbicidas donados y la contratación de un operario con todas las medidas de seguridad, destacando que el objetivo principal es prevenir accidentes y salvar vidas.

Desde la comunidad esperan que este ejercicio de organización y corresponsabilidad sirva como ejemplo para otros sectores del departamento, resaltando que la unión ciudadana puede complementar la labor institucional y contribuir a una movilidad más segura.