Incautaron media tonelada de pólvora en el Mercado de Bazurto

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y la Policía Nacional, reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de fin de año sin el uso de pólvora. Se recuerda que se encuentra vigente el Decreto 2242, que prohíbe la manipulación y comercialización de estos elementos hasta el 15 de enero de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El pronunciamiento del Distrito se da tras los hechos ocurridos este 25 de diciembre, durante la atención de un incendio en el Mercado de Bazurto, donde las autoridades lograron identificar que en un local contiguo al punto de origen de la emergencia funcionaba un establecimiento que almacenaba pólvora y elementos explosivos, información que no fue reportada previamente por los propietarios ni por los trabajadores del lugar.

Como resultado del procedimiento, en el que las autoridades actuaron de manera inmediata, fue incautada, aproximadamente, media tonelada de pólvora. El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez, advirtió sobre la gravedad de este tipo de comportamientos ilegales.

“Durante la atención de la emergencia nos encontramos con un almacenamiento de pólvora que no había sido informado, lo que incrementó de manera crítica el nivel de riesgo para nuestros bomberos y para la comunidad. Este tipo de acciones irresponsables pueden convertir una emergencia en incontrolable y, bajo esas circunstancias, provocar una tragedia de grandes dimensiones”, informó Pérez.

La Policía Nacional adelanta las verificaciones correspondientes para establecer la procedencia de la mercancía y revisar la documentación legal del establecimiento involucrado, el cual habría violado lo dispuesto en el Decreto 2242, en el marco de la campaña #CelebraSinPólvora.

Desde el Distrito se insiste en que la prohibición busca proteger la vida, la integridad de los ciudadanos y la seguridad de los organismos de socorro, especialmente, de niños, niñas y adolescentes, quienes continúan siendo los más afectados por el uso de pólvora a nivel nacional.

La Administración Distrital reiteró su llamado a la ciudadanía a no almacenar, comercializar ni manipular pólvora y a denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con estos elementos. Asuma una celebración responsable que permita unas festividades seguras para todos los cartageneros.