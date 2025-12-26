Un saldo de 14 heridos en Japón deja un ataque con arma blanca y aerosol

Al menos 14 personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, en el que también se roció un líquido no identificado, informó un responsable de los servicios de emergencia.

“Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia”, declaró Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

Según él,se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que “cinco o seis personas habían sido apuñaladas por alguien” y que también se había utilizado un “líquido en aerosol”.

Los medios de comunicación japoneses, incluida la emisora ​​pública NHK, informaron que la policía había arrestado a un hombre como sospechoso de intento de asesinato.

Se desconoce la gravedad de las lesiones, aunque NHK afirmó que todas las víctimas permanecieron conscientes.