Cero quemados con pólvora en Pasto el 24 de diciembre

Pasto-Nariño

Es positivo el balance de las autoridades frente a la reducción de lesionados por pólvora en la noche del 24 de diciembre. La capital de Nariño no reportó ningún caso a diferencia de años anteriores.

#PastoSinLesionados-/ El alcalde de Pasto @NicolasToro2024 reportó cero quemados con pólvora durante la celebración del 24 de diciembre en la ciudad de Pasto.



En el resto del departamento hasta el momento se reportan siete nueve casos para un total de 31 quemados en el mes de… pic.twitter.com/A3mH1hROE8 — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 25, 2025

El alcalde de Pasto Nicolas Toro, celebró el comportamiento ciudadano en esta celebración de navidad y aseguro que continuarán las campañas de sensibilización y control al uso de pólvora y la protección de la vida, por cuanto se presentaron varias riñas durante la celebración.

En todo el departamento de Nariño se registran, hasta el momento 7 nuevos lesionados, para un total de 31 casos acumulados durante el periodo de vigilancia intensificada en Nariño.

Dentro de las víctimas se encuentra un niño de 4 años de edad, quien no precisamente manipulaba pólvora, sino que se encontraba como espectador en el municipio de Taminango con quemaduras de primer grado en rostro y daño ocular.

#Atención | Con corte de las 8:00 a. m. de este 25 de diciembre, #Nariño registra 7 nuevos lesionados por pólvora, para un total de 31 casos durante el periodo de vigilancia intensificada.



Entre los afectados se encuentra un niño de 4 años, del municipio de Taminango, con… pic.twitter.com/tjOVdBZ9pr — Caracol Pasto (@CaracolPasto) December 25, 2025

Municipios reportados:

- Tumaco - 5 casos

- Ipiales - 2 casos

- Pasto - 9 casos

- Belén - 1 caso

- La Cruz - 1 caso

- Barbacoas - 3 casos

- Chachagüí - 1 caso

- Roberto Payán - 1 caso

- La Unión - 2 casos

- Magüí Payán - 1 caso

- Leiva - 1 caso

- Buesaco - 1 caso

Tablón de Gómez - 1 caso

La Florida - 1 caso

Taminango - 1 caso

¿Qué viene en materia de control a la venta de pólvora en Pasto?

**La Alcaldía de Pasto intensificó los controles contra la venta de pólvora ilegal en plazas de mercado y sus alrededores, una estrategia que dejó como resultado cero personas quemadas durante la noche de Navidad.

Desde la Dirección de Plazas de Mercado se informó que los operativos desarrollados en sectores como El Potrerillo, Tejar y dos Puentes, donde se detectó que la comercialización de pólvora ya no se da al interior de las plazas, sino en zonas aledañas.