Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 22 de septiembre

El Juez cuarto Penal municipal de control de garantías negó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el director de la CRQ, la fiscalía apeló la decisión.

En audiencia virtual en el proceso que adelanta la Fiscalía 20 seccional en contra del director de la CRQ José Manuel Cortes Orozco por los presuntos delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en los contratos 171 y 178 suscritos en 2007 y 2008 relacionados con el diseño de un software.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad y el Juez cuarto Penal municipal de control de garantías, Freddy Mondragón resolvió que la urgencia no es necesaria por hechos antiguos ante la falencia de la Fiscalía que después de 13 años realiza una imputación, por lo que determinó que la medida no es necesaria.

El abogado del director, Jorge Mario Bolívar, manifestó que la contraloría no ha tenido reproche, ni hallazgos que evidencien detrimentos patrimoniales de la CRQ. Agregó que la fiscalía no ha aportado ninguna prueba que sustente el factor de la obstrucción. Resaltó que no entiende por qué la Fiscalía después de este tiempo solicita la medida.

113 casos nuevos de COVID-19 se registraron en el Quindío según el ministerio de salud, el departamento llegó a 2768 confirmados con coronavirus, de los cuales 1712 ya se han recuperado, hay 975 casos activos, 901 con tratamiento en casa y 3 en unidad de cuidados intensivos y 71 en hospitalización general

La cifra de fallecidos ascendió a 83 personas en el Quindío, dos más en el último reporte del instituto nacional de salud.

La COVID-19 es real, afecta la salud física, mental y emocional. Así lo relata un paciente del virus en Armenia, quien resalta la importancia del autocuidado para evitar las complicaciones que trae en lo personal, familiar y emocional.

Destacó que muchos consideran un juego la pandemia y no toman en serio las medidas cuando la situación es real. Al ser paciente COVID.19 vivió crisis emocionales y de culpabilidad al sus padres resultar positivos puesto que son adultos mayores, su mamá en este momento se encuentra en UCI siendo atendida por la dificultad para respirar y su padre se encuentra sufriendo los síntomas propios del virus.

El doctor en neurociencias y docente de la Universidad del Quindío, Oscar Iglesias Galvis, afirmó que de las situaciones de mayor impacto para una persona que padece COVID-19 es el aislamiento y el estigma. Señaló que una vez se conoce el resultado el paciente se generan muchas dudas respecto a cómo se adquirió el contagio.

Ante la afectación alta de COVID-19, los alcaldes de Buenavista y Tebaida resaltan las acciones para menguar los casos

Precisamente el alcalde de Buenavista, Alexis Gómez, afirmó que la localidad cuenta con pocos habitantes lo que hace que la situación que se presente respecto a casos les genera la alerta de afectación sin que se registre un número importante de personas positivas para el virus.

Indicó que aunque no tienen controles a la entrada del municipio realizan el seguimiento a las personas que visitan la localidad.

El alcalde de la Tebaida, Vicente Young, informó que a la fecha ya son 98 los recuperados en la localidad, 4 fallecidos y 45 casos activos. Agregó que vienen realizando la reactivación económica de manera responsable.

Es de destacar que de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud los otros municipios con afectación alta de COVID en el departamentos son Circasia y Calarcá.

Autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de robo en el centro de Armenia

En el edificio Aida ubicado en la Calle 22 con carrera 16 de la ciudad se registró el hurto a una oficina en la que hombres intimidaron con arma corto punzante a un abogado exigiéndole el dinero que se encontraba en una caja fuerte.

El hecho se presentó a plena luz del día donde los presuntos delincuentes realizaron el hurto sin levantar algún tipo de sospecha.

Caravana Nacional transcurrió con normalidad en Armenia, diferentes sectores evidencian las problemáticas en temas agropecuarios y de salud, las autoridades destacaron el comportamiento de las dos movilizaciones que se llevaron a cabo en la capital del Quindío.

La caravana nacional recorrió las principales vías de la ciudad y aunque hubo congestión vehicular no se presentó afectación de orden público.

Dimas Arias representante de Dignidad Agropecuaria indicó que el campo ha sido abandonado por el Gobierno Nacional. Destacó que mientras los campesinos sufren las problemáticas el estado brinda préstamos a empresas como Avianca.

Gerardo López, presidente del Sindicato Nacional de Salud en el Quindío, quien dio a conocer que en medio de la emergencia sanitaria se agudiza la situación de la salud. Añadió que son varias las problemáticas como las deudas a las EPS y los pocos recursos para las entidades de salud que les generan las dificultades para la atención del COVID-19.

El secretario de gobierno de Armenia, Javier Ramírez resaltó el comportamiento no solo en la caravana sino en la marcha que realizó un grupo de jóvenes y estudiantes universitarios en la tarde que terminó con una velatón en la plaza de bolívar.

En medio de la pandemia la violencia intrafamiliar ha registrado un incremento en 163 casos en el Quindío

Así lo advirtió el doctor en neurociencias y docente de la Universidad del Quindío, Oscar Iglesias Galvis, quien aseguró que la emergencia sanitaria del COVID-19 ha generado que la problemática aumente puesto que los ciudadanos no pueden realizar las actividades habituales y el permanecer en las viviendas desencadena este tipo de situaciones.

El gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas solicitó poner especial atención al fenómeno de trata de personas, ante la inminente reapertura de vuelos internacionales desde y hacia el aeropuerto El Edén de Armenia

Recordó el mandatario departamental, que históricamente esta región, el Eje Cafetero y en particular Quindío y Risaralda, se ha visto altamente afectada por ese flagelo y que ahora, luego de meses de cierre de fronteras y de paro en los viajes internacionales, se tiene información sobre las redes dedicadas a este ilícito, las cuales están activadas para recomenzar sus acciones delictivas

Con una inversión de 280 millones de pesos Empresas Públicas de Armenia adelanta actividades de adecuación y pintura de la infraestructura interna y externa en las instalaciones de la Bocatoma y de la Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada al norte de la ciudad.

La gobernación del Quindío con el apoyo de la alcaldía de Salento trabaja en varios proyectos para mejorar el tratamiento de aguas residuales por 1500 millones de pesos, aumentar la captación del recurso hídrico y avanzar en el mejoramiento del hospital de esa localidad

Juan Miguel Galvis asesor de la gobernación aseguró que hay un proyecto estructurado para buscar fuentes alternas de agua para los municipios de Salento, Filandia y Circasia por 3500 millones de pesos.

Sobre el hospital hay un proyecto en fase 3 presentado ante el ministerio de salud por 6000 millones de pesos para mejorar el centro asistencial del municipio padre del Quindío.

Se inicia la cuarta entrega de la Compensación del IVA a los 700.000 hogares más pobres del programa Familias en Acción, que recibirán la transferencia monetaria bimestral de 75.000 pesos.

El consejero presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad, Jairo Clopatofsky estará hoy en el Quindío donde revisará la política pública, acceso a vivienda y educación, así como inclusión laboral de las personas con discapacidad

En deportes, con autogol, el Deportes Quindío le ganó 1 a 0 a Real San Andrés en el reinicio del torneo Dimayor de la B, el equipo milagroso es líder del campeonato con 18 puntos en la tabla de posiciones.

Y el fútbol continúa hoy pero en la liga Dimayor en el estadio Centenario de Armenia con el partido entre el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Cali a las 7y45 de la noche.

El director de los juegos nacional Nacionales y Para nacionales, Eje Cafetero 2023, Jhon Jairo Velásquez destacó el trabajo articulado entre alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío para adelantar los procesos de construcción y adecuación de los escenarios deportivos de cara a estas justas deportivas.