Alcaldía de Cartagena inspecciona protocolos de centros comerciales

El alcalde, William Dau Chamat, hizo un recorrido de inspección por tres de los principales centros comerciales de la ciudad, para verificar que cumplan con los protocolos de bioseguridad aprobados para su reapertura y el aforo permitido para evitar aglomeraciones y la ciudad tenga una reactivación comercial segura en esta fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

El primero que visitó el mandatario distrital fue el Plaza Bocagrande, en el que supervisó que los locales, áreas comunes en cada uno de los pisos, y hasta el baño, cumplan con las disposiciones sanitarias establecidas para prevenir la COVID-19, en los lugares de atención al público.

“Hemos inspeccionado todo el Centro Comercial, los locales, hasta en el baño me metí, y me da gusto decir que todo lo encontré a la perfección”, dijo el Alcalde Dau, al tiempo que resaltó que sea el primero en la Costa en tener certificación Icontec de seguridad en prevención de la COVID-19.

El mandatario aclaró que es importante reabrir los sectores, pero con responsabilidad, para que más tarde no se vea en la obligación de tomar medidas restrictivas que conlleven a otro cierre, situación que tendría incidencia negativa en la economía de la ciudad.

Julio Beltrán, gerente del Centro Comercial Plaza Bocagrande, precisó que cumplen con los protocolos establecidos en la resolución 666 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud para poder reabrir sus puertas.

“Hemos hecho inversiones en materia de bioseguridad, señalización, software de control de acceso, medida de temperatura, lavado de manos al ingreso, sensores en lavamos y baños, instalamos dispensadores de gel antibacterial en todos los pisos, con el ánimo de recibir a los clientes de manera adecuada”, dijo.

En su recorrido, el Alcalde llegó al Mall Plaza, donde, de igual forma, hizo una inspección de los puntos de control y la señalética que orienta a los clientes sobre lo permitido y no permitido para que nos sigamos cuidando de la pandemia. En este punto, el Alcalde verificó la plazoleta de comidas, que sigue atendiendo domicilios porque aún no está autorizada la atención en sitios bajo techo, que tienen las mesas organizadas de tal forma que los comensales tengan los dos metros de distancia, y un muñeco de cartón sentado en cada mesa que indica que ese puesto no se puede ocupar.

Andrea Toro, gerente del Mall Plaza, explicó que están preparados para la nueva realidad y que están expectantes para tener atención en mesa en la plazoleta de comidas, para lo cual tienen una intervención artística y colorida para ayudar en la pedagogía y el distanciamiento social, para cuando se dé la apertura de los restaurantes que funcionan bajo techo.

El tercer centro comercial fue el Paseo de La Castellana. Allí el Alcalde Dau, junto al gerente, Danilo Puente, verificó que se cumplan con todas las medidas, y así minimizar riesgos de contagio.

“El Centro Comercial Paseo de la Castellana pasó la prueba con lujo de detalles y me alegra poder decirle hoy a la ciudadanía que este es un lugar seguro para visitar y hacer sus compras”, afirmó el Alcalde.