Alertan a Ecopetrol por posible cesión de campos petroleros a multinacional Energy

En una carta enviada directamente a la Presidencia de la República y a la Junta Directiva de Ecopetrol, la Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible “Pensarte” lanzó una advertencia pública sobre la intención de ceder la operación de los campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy.

El documento, fechado el 25 de febrero de 2026, pone el foco en eventuales riesgos jurídicos, sociales y ambientales derivados de esta decisión.

El representante legal de la fundación, Yulman Sepúlveda, expresó su “preocupación jurídica” frente a que la empresa estatal consolide alianzas estratégicas con compañías que han sido objeto de “cuestionamientos públicos por su presunto historial socioambiental” y por denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los Derechos Humanos.

En la comunicación se hace referencia a una investigación que expone denuncias sobre impactos en ríos sagrados y posibles afectaciones a comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Siona, en contextos asociados a actividades petroleras.

Aunque el documento aclara que no se trata de un prejuzgamiento, advierte que estos antecedentes imponen un “deber especial de diligencia” a Ecopetrol, por su condición de sociedad de economía mixta con mayoría estatal .

“La empresa de los colombianos debe garantizar la observancia de estándares constitucionales, legales y convencionales en materia de Derechos Humanos y protección ambiental”, señala el comunicado, al tiempo que pide una evaluación rigurosa de riesgos antes de avanzar en este tipo de contratos.

La fundación solicitó que, previo a cualquier acuerdo, se adopten “medidas preventivas que aseguren el respeto por las comunidades, el territorio y el patrimonio público”, e instó a la Junta Directiva a anteponer “el respeto y garantía efectiva de los Derechos Humanos y del interés general, los cuales deben prevalecer sobre cualquier interés contractual en particular”.

La carta ya está en manos del presidente de la República y de la alta dirección de la petrolera estatal.