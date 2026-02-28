Exministros de Comercio de Colombia y Ecuador piden desmontar aranceles del 50% y reactivar diálogo

Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de la Producción de Colombia y Ecuador hizo público un comunicado conjunto en el que manifiestan su preocupación por el escalamiento de las medidas restrictivas adoptadas recientemente por ambos gobiernos y su impacto en el comercio bilateral.

En el documento, los exfuncionarios advierten que las decisiones adoptadas están generando un “impacto económico no deseado”, afectando actividades productivas formales y el intercambio comercial entre los dos países, sin que ello contribuya a mejorar la situación de seguridad en la frontera binacional.

Los firmantes recuerdan que Colombia y Ecuador comparten más de 200 años de historia común, desde los tiempos de la Gran Colombia, y que sus economías han consolidado cadenas de valor conjuntas, inversiones cruzadas y generación de empleo a ambos lados de la frontera.

Según el comunicado, el comercio bilateral bordea actualmente los 3.000 millones de dólares, involucra a más de 2.400 empresas y genera alrededor de 200.000 empleos en los dos países, cifras que, indican, deben ser protegidas y fortalecidas mediante el trabajo conjunto.

Entre las medidas cuestionadas están la tasa de seguridad del 50% y el incremento en la tarifa de transporte de crudo en oleoducto por parte de Ecuador; así como los aranceles del 50%, la prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y la prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados por parte de Colombia.

Los exministros hacen un llamado urgente a restablecer los canales de diálogo diplomático al más alto nivel para definir acciones prioritarias en materia de seguridad, desmontar las restricciones comerciales y redefinir una agenda binacional de mediano y largo plazo a través de los mecanismos existentes.

Asimismo, recomiendan retomar y honrar los compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, señalando que las diferencias comerciales deben resolverse a través del diálogo y las instancias previstas en el sistema de integración subregional.

A continuación, el documento completo: