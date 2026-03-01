Precio de la gasolina en Colombia: MinMinas firma resolución que oficializa rebaja de $500.

El precio de la gasolina en Colombia ya tiene soporte oficial. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución que formaliza la rebaja acumulada de $1.000 por galón aplicada entre febrero y marzo de 2026.

Con la firma del acto administrativo, el Gobierno nacional oficializa una disminución adicional de $500 por galón que rige desde el primero de marzo y que completa el ajuste anunciado semanas atrás. La medida aplica en todo el territorio nacional.

Rebaja gasolina marzo 2026: ¿por qué se da el ajuste?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la decisión hace parte del proceso de ordenamiento del sistema de precios de los combustibles y del saneamiento progresivo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El FEPC es el mecanismo que busca proteger a los consumidores de la volatilidad del mercado internacional del petróleo y evitar fluctuaciones abruptas en el precio de la gasolina en Colombia.

La cartera aseguró que el ajuste no compromete la estabilidad fiscal ni la sostenibilidad del sistema y que responde a una política técnicamente fundamentada.

Precio del diésel en Colombia se mantiene estable

Mientras se oficializa la rebaja en la gasolina, el precio del diésel permanecerá sin cambios, con el propósito de garantizar condiciones equilibradas para el transporte de carga, el sector productivo y la movilidad en el país.

El Gobierno sostiene que esta medida busca aliviar el costo de vida de los hogares colombianos sin generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

