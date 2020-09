Mujer de 66 años le gana al COVID-19 tras dos meses en UCI

Con honores fue despedida por el personal médico una adulta mayor que duró más de 2 meses en UCI por COVID-19 en el Hospital CARI.

Se trata de Gladys Conrado, de 66 años, quien además estuvo intubada durante 10 días. El personal de la salud la despidió con globos y una calle de honor, luego de que le ganara la batalla al COVID-19.

De acuerdo con Gladys, su familia pensaba que ya no la volverían a ver por el delicado estado de salud en que se encontraba.

"La verdad yo no sentía nada, no sabía si estaba viva o no durante varias semanas, solo cuando recobré la conciencia fue que las enfermeras me felicitaron por la recuperación que comencé a registrar"; señaló.

Gladys se convirtió en la paciente que más duró en UCI en el Hospital CARI, donde permaneció uno de sus hijos internado por COVID-19 y que también se recuperó.