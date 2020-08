Santa Rita Plaza en Cartagena será un centro comercial popular

Con un minuto de silencio y una oración en memoria de las personas que fallecieron por causa de la COVID-19, los comerciantes del mercado de Santa Rita conmemoraron un año de reapertura de esta plaza de mercado.

En el acto protocolario, el alcalde, William Dau Chamat, exaltó los 48 años de historia y tradición de Santa Rita Plaza, que es la fuente de ingreso de muchas familias que derivan su sustento de este mercado y que, incluso, se convirtió en su segunda casa, por el tiempo que pasan en sus locales comerciales.

El mandatario distrital resaltó la organización de la plaza de abastos y los precios bajos de sus productos. “El domingo que acaba de pasar estuve en el mercado de Santa Rita comprando frutas, verduras, carnes, queso, y me encantaron los precios justos, está limpio, y no está congestionado. No sé porque hay tanta gente que se aglomera en el mercado de Bazurto, y aquí hay espacio suficiente para comprar”, precisó.

La secretaria General, Diana Martínez Berrocal, informó que la administración Distrital le está apostando a un plan de acción estratégico, con el fin de empoderar a los comerciantes de Santa Rita y que sean competitivos.

“Queremos que Santa Rita se convierta en el centro comercial popular de la ciudad, con una reapertura de manera responsable y que el Mercado sea una puerta de desarrollo, por ser la fuente de ingreso de cientos de familias cartageneras y cartageneros. Santa Rita somos todos, y aquí estamos, con todo el respaldo de la Administración Distrital”, manifestó la funcionaria.

Cinthya Amador, primera Dama del Distrito también acompañó a los comerciantes en su actividad de aniversario y promoción de productos para su reapertura. También halagó la organización de los comerciantes, la atención al cliente y los precios de sus productos.

Los comerciantes del Mercado de Santa Rita cumplen con todas las medidas de bioseguridad e invitan a los habitantes de los barrios vecinos a adquirir los productos de la canasta familiar y aprovechen las promociones.