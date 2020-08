La mayoría de contagiados por COVID-19 en Caldas se recuperan en la casa

El Director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia, aseguró que sólo el 3,4 por ciento de los pacientes afectados por COVID-19 en el departamento hacen uso actualmente de los servicios de hospitalización, ya que la amplia mayoría llevan a cabo su proceso de recuperación en casa.

Indicó que las características típicas de cada persona hacen que unas sean más resistentes que otras, ya que hay grupos poblacionales con alto riesgo por comorbilidades como la edad, hipertensión, cáncer, obesidad o compromisos inmunológicos, las cuales deben extremar las medidas de autocuidado.

Pidió a la comunidad no bajar la guardia y no salir de casa de no ser estrictamente necesario, a la vez que recordó que el uso permanente del tapabocas y el lavado manos como mínimo 30 segundos, al menos cada tres horas, son claves para disminuir el riego de contagio por la enfermedad.

