300 policías evitarán fiestas clandestinas durante este fin de semana

Un dispositivo especial conformado por 300 uniformados de las diferentes especialidades del servicio de policía garantizará la seguridad en el Magdalena durante este fin de semana.

Los agentes continuarán con las actividades de prevención y control, para la mitigación del COVID-19 y mantenimiento del orden público de toda la jurisdicción.

“Los uniformados ejercerán controles en aquellos sitios donde se puedan presentar aglomeración de personas, que vayan en contra del aislamiento preventivo obligatorio y que pongan en riesgo la salud y vida de las personas, imponiendo las medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, señaló un comunicado de la institución.

A través de la Seccional de Tránsito y Transportes, se desarrollarán actividades preventivas y de control en todos los corredores viales del departamento, donde se tienen instalados diez puestos de prevención, verificando que los vehículos que se movilicen, estén amparados entre las excepciones del Decreto Presidencial para desplazarse por las vías del Magdalena.

CONTROL A FIESTAS CLANDESTINAS

Por otro lado, en los municipios donde los Alcaldes hayan declarado ‘toques de queda’, para evitar alteraciones del orden público, la Policía del Magdalena redoblará sus esfuerzos a través de uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y los grupos de intervención policial de la Fuerza Disponible, quienes mediante patrullajes diurnos y nocturnos, estarán controlando las fiestas clandestinas, el consumo de licor y de igual forma evitar alteraciones del orden público.

“Hacemos un llamado extensivo a toda la comunidad magdalenense, para que tomen conciencia ciudadana en torno al coronavirus y este puente festivo no sea tomado como de vacaciones, pidiéndole a la ciudadanía a no salir de sus casas si no tienen la necesidad de hacerlo", dijo el comandante de la Policía Magdalena, coronel Samir Pava.

Al mismo tiempo señaló que cualquier acto o persona sospechosa deben ser denunciadas a las líneas de emergencia 123 o al teléfono del cuadrante de su sector, para actuar de manera oportuna y contundente frente a los delincuentes..