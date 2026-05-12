Anuncian base militar en Puebloviejo, Magdalena, tras masacre que dejó cinco muertos en Palmira

Magdalena

La masacre ocurrida en el corregimiento de Palmira, en jurisdicción de Puebloviejo, que dejó cinco personas asesinadas y varias más heridas durante una celebración comunitaria, encendió nuevamente las alarmas por la situación de orden público en esta zona del departamento.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron medidas para reforzar la presencia de la fuerza pública en el municipio. Se llegó a un acuerdo entre el municipio y el Ejército Nacional para la ubicación de una base militar que se sume a las acciones estratégicas que adelanta la Policía Nacional.

Las medidas adoptadas se suman a la captura de 5 individuos señalados por la Policía Metropolitana como los presuntos responsables de la masacre ocurrida el domingo en el corregimiento de Palmira, en Puebloviejo.

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Según las autoridades, los detenidos serían señalados integrantes de estructuras criminales que delinquen en la región. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de la masacre, la Gobernación también anunció gestiones ante el Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública en la zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta con nuevas lanchas y vehículos de patrullaje.