Santa Marta implementa nuevo pico y placa para transporte público especial

Santa Marta

Por medio del Decreto 213 del 8 de mayo de 2026, la Alcaldía Distrital de Santa Marta adopta nuevas medidas de restricción y circulación de vehículos automotores de servicio particular en el área urbana de la ciudad.

El decreto establece que los automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular deberán cumplir con la medida de pico y placa, aplicable de lunes a viernes según el último dígito de la placa:

-Lunes: 1 - 2

-Martes: 3 - 4

-Miércoles: 5 - 6

-Jueves: 7 - 8

-Viernes: 9 – 0

Los vehículos no matriculados en Santa Marta deberán cumplir con un horario más amplio, comprendido entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. En contraste, los automotores registrados en el distrito de Santa Marta mantendrán los mismos horarios de restricción ya conocidos: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., de 11:30 a. m. a 2:00 p. m., y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

La medida tendrá una vigencia inicial de seis meses. Asimismo, se estableció que las sanciones comenzarán a imponerse quince (15) días calendario después de su expedición, con el fin de otorgar un periodo pedagógico de socialización y adaptación para los ciudadanos.

El área de aplicación de la medida está delimitada por un anillo vial que comprende la Carrera Primera, el Batallón Córdoba, el Cerro Ziruma, la Troncal del Caribe y la Vía Alterna, abarcando las principales zonas urbanas de la ciudad.