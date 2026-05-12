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12 may 2026 Actualizado 11:47

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Air-e anuncia cortes de energía en Santa Marta y Minca por trabajos de mantenimiento eléctrico

Las labores en el circuito Cerro Kennedy se desarrollarán este martes entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. Por otra parte, el miércoles 13 de mayo los trabajos se concentrarán entre las 7:40 de la mañana y las 3:40 de la tarde.

Air-e anuncia cortes de energía en Santa Marta y Minca por trabajos de mantenimiento eléctrico/ Air-e

Air-e anuncia cortes de energía en Santa Marta y Minca por trabajos de mantenimiento eléctrico/ Air-e

Air-e anuncia cortes de energía en Santa Marta y Minca por trabajos de mantenimiento eléctrico/ Air-e
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Santa Marta

La empresa Air-e informó que este 12 y 13 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en diferentes sectores de Santa Marta, por lo que será necesaria la suspensión temporal del servicio de energía en varias zonas de la ciudad y el corregimiento de Minca.

Las labores en el circuito Cerro Kennedy se desarrollarán este martes entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, afectando sectores como La Rosalia, El Cisne, Rodrigo Ahumada, Villa Camila, Santa Helena, San Lorenzo, El Yucal, Minca y veredas cercanas como El Campano y El Porvenir.

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Por otra parte, el miércoles 13 de mayo los trabajos se concentrarán en los circuitos Tamacá y Tamacá Sur, entre las 7:40 de la mañana y las 3:40 de la tarde. Durante ese tiempo estarán sin energía sectores como Trinidad, Los Cardonales, Bello Horizonte, La Paz, parte de Gaira, Irotama, Pozos Colorados y Cerro La Gloria, además de zonas cercanas a la Troncal del Caribe entre los kilómetros 6 y 8. La compañía explicó que estas labores buscan optimizar la prestación del servicio y garantizar condiciones seguras para el personal técnico encargado de las maniobras eléctricas.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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