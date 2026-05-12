Air-e anuncia cortes de energía en Santa Marta y Minca por trabajos de mantenimiento eléctrico

Santa Marta

La empresa Air-e informó que este 12 y 13 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en diferentes sectores de Santa Marta, por lo que será necesaria la suspensión temporal del servicio de energía en varias zonas de la ciudad y el corregimiento de Minca.

Las labores en el circuito Cerro Kennedy se desarrollarán este martes entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, afectando sectores como La Rosalia, El Cisne, Rodrigo Ahumada, Villa Camila, Santa Helena, San Lorenzo, El Yucal, Minca y veredas cercanas como El Campano y El Porvenir.

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Por otra parte, el miércoles 13 de mayo los trabajos se concentrarán en los circuitos Tamacá y Tamacá Sur, entre las 7:40 de la mañana y las 3:40 de la tarde. Durante ese tiempo estarán sin energía sectores como Trinidad, Los Cardonales, Bello Horizonte, La Paz, parte de Gaira, Irotama, Pozos Colorados y Cerro La Gloria, además de zonas cercanas a la Troncal del Caribe entre los kilómetros 6 y 8. La compañía explicó que estas labores buscan optimizar la prestación del servicio y garantizar condiciones seguras para el personal técnico encargado de las maniobras eléctricas.