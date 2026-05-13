Hallan dos personas sin vida a la orilla del río Magdalena, en el corregimiento de Palermo

Magdalena

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó el hallazgo de dos personas sin vida a la orilla del río Magdalena, en el corregimiento de Palermo.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de vigilancia fueron alertadas por la central de radio sobre la presencia de los cuerpos y posteriormente funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, realizaron la inspección técnica e identificación de las víctimas, de 38 y 18 años de edad.

Según las primeras versiones entregadas por familiares, las víctimas habían salido desde el pasado 9 de mayo de una fiesta en Barranquilla y desde entonces se desconocía su paradero.

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La SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al caso a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva.