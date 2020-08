"Proyecto de recuperación de la CGSM no la beneficia": Parques Nacionales

A través de una carta enviada al Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad, región Caribe a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se dio a conocer el resultado de unos estudios científicos realizados al proyecto de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual busca recuperar este ecosistema y que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Gobernación del Magdalena.

El oficio de Parques Nacionales expone una serie de argumentos para considerar que el proyecto para la recuperabilidad de este humedal, “no beneficia al Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta sino por el contrario lo afecta negativamente”, teniendo en cuenta el estudio realizado en esas áreas.

“Se requiere realmente reconsiderar el proyecto, y trabajar en función de la recuperabilidad del humedal. En conclusión, se considera que no beneficia al Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta y más bien lo afecta negativamente, ya que se entiende como una propuesta de canalización que no deja entrar el agua del río Magdalena al complejo lagunar en temporada de agua altas y que amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías”, asegura Parques Nacionales Naturales de Colombia en la carta.

Asegura además que “no tiene en cuenta la adaptación basada en ecosistemas para reducir el riesgo de desastre por cambio climático en un humedal, en donde los pulsos del nivel del agua son los mecanismos para mantener la diversidad y los servicios ecosistémicos en un complejo como lo es el de la Ciénaga Grande.”

La investigación detalla algunas posibles carencias y daños a la fauna y flora que podrían acarrear estos proyectos, avaluados por más de 83 mil millones de pesos, los cuales fueron presentados por la gobernadora saliente, Rosa Cotes, justo tres días antes de la posesión del nuevo gobierno.

“El proyecto no considera cómo se va a controlar el cambio de uso del suelo después de generar zonas libres de inundaciones. Las medidas de manejo que plantea no parecen suficientes para minimizar los daños ambientales por obras civiles sobre un ecosistema altamente sensible a cualquier disturbio de tipo antrópico. No hay claridad respecto a la ubicación de los puntos a intervenir. No es claro si esos puntos de dragado ya habían sido intervenidos. No es claro por qué se van a hacer obras de dragado en la ciénaga. No es claro qué método emplearon para hacer la evaluación de impactos, dado que no hay una caracterización biótica. No son claras las medidas de manejo respecto a la fauna residente, permanente o temporal en la zona de influencia directa del proyecto. Por ejemplo, aquella que no se pueda ahuyentar, nidos de aves, madrigueras de roedores, entre otras”, precisa la carta.

Igualmente, la Unidad señala que “tampoco se visualiza un componente de participación comunitaria en el proyecto de restauración, que es clave para el éxito de cualquier iniciativa de este tipo”, tal como lo había manifestado en su momento el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo al inicio de su mandato.

“La aprobación de estos proyectos estaba prevista para el viernes 27 de diciembre (2019), tres días antes de mi posesión como gobernador y si para la administración saliente eran proyectos prioritarios debieron presentarlos antes de fin de año. No es de recibo, en términos de los principios de transparencia, articulación, planificación y concurrencia, que se proceda a la aprobación de proyectos por sumas superiores a los 83 mil millones de pesos a tres días del cierre de vigencia y de inicio del nuevo gobierno”, advirtió Carlos Caicedo en ese momento ante la OCAD y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).