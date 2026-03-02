Magdalena inaugura primera unidad pública de psiquiatría infanto-juvenil del Caribe

Santa Marta

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, presta servicios especializados en salud mental a través de su Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, diseñada para atender a niños y adolescentes con trastornos mentales.

La unidad brinda consulta psiquiátrica especializada, valoración clínica interdisciplinaria, hospitalización con capacidad para 7 pacientes, intervención psicológica individual y familiar, y seguimiento terapéutico permanente.

El modelo de atención incluye terapias basadas en el juego, fortalecimiento de habilidades sociales, regulación emocional y acompañamiento continuo a las familias, entendiendo la salud mental como un proceso que involucra el entorno del paciente.

Asimismo, se desarrollan actividades terapéuticas complementarias como talleres de arte, manualidades y huerta, que apoyan la recuperación y promueven la autoestima y la autonomía.

Son 37 los primeros menores beneficiados, provenientes de los municipios del Magdalena.