Pescadores de la Ciénaga Grande en alerta por aumento de casos de Covid-19

Los pescadores y campesinos de la Ciénaga Grande de Santa Marta que realizan sus faenas y comercializan sus productos en Puebloviejo, lanzaron un SOS ante el incremento de casos positivos de COVID-19, por lo tanto, temen contagiarse.

Centenares de personas de Puebloviejo y de zonas aledañas llegan al municipio para comprar pescado sin tener los elementos de protección ante el coronavirus, como son tapabocas, guantes y alcohol.

“Esperamos que este virus no llegue por acá, que no se acuerde de nosotros. Tenemos miedo a contagiarnos y esperamos que las medidas se refuercen y no estar afectados”, dijo Dora Garizábalo, residente de Bocas de Aracataca.

Lea también: Cuarentena en Colombia impulsa consumo de radio digital y tráfico web

Por su parte, el exalcalde de Puebloviejo, Francisco Gutiérrez, señaló que en el mercado de Tasajera llegan diariamente más de 500 personas, además aseguró que muchos pescadores no usan tapabocas.

“La preocupación es a rangos desproporcionados porque no estamos hablando de una simple gripa como muchos lo quieren ver, estamos hablando de la vida de los puebloviejeros (…) se están muriendo. En los últimos días hemos tenido muertes todos los días, hace dos días murió un señor en Puebloviejo que no estaba siendo tratado como paciente Covid-19, pero todo indica que la sintomatología que murió es Coronavirus”, expresó Francisco Gutiérrez, exalcalde.

Le puede interesar: Queman cuatro cabañas de playas de Bahía Concha, recuperadas por la DNP

La situación de esta localidad se debe a la falta de cumplimiento de las medidas de la cuarentena obligatoria, puesto que las personas salen a la calle normalmente, algunos con la justificación de ir a trabajar y otros no han tomado enserio al Coronavirus.

“Vemos a los niños en la carretera volando cometas, nosotros vemos transitando adultos mayores por las calles como si fuera normal, gente jugando dominó en las esquinas. Los muchachos juegan futbol todos los días, la desobediencia de muchos está matando a la gente, así tenemos que decirlo para generar conciencia. La preocupación es grande, de parte de la Alcaldía Municipal hemos visto las acciones necesarias y pertinentes, vimos al alcalde repartir las ayudas, repartir agua, sacar los decretos”, indicó Gutiérrez.

El llamado de los líderes es que las autoridades departamentales y nacionales intervengan Puebloviejo, tomando medidas más drásticas para así evitar tantos contagiados y muertes por Coronavirus.