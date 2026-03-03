Cae en Fundación, Magdalena alias “Carlos Mario” cabecilla del Clan del Golfo

Magdalena

En el marco de la Operación Agamenón, la Policía capturó en Fundación a alias “Carlos Mario”, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Magdalena.

El operativo se realizó en el casco urbano del municipio y el detenido deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, llevaba más de cinco años en la organización y coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en El Retén y Aracataca.

Le puede interesar:

Clan del Golfo creció en el Magdalena más del 600% en capacidad

La captura representa un golpe a la estructura financiera y al control territorial de este grupo criminal en el norte del departamento.