Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 mar 2026 Actualizado 19:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Cae en Fundación, Magdalena alias “Carlos Mario” cabecilla del Clan del Golfo

Según las autoridades esta persona coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en El Retén y Aracataca.

Magdalena

En el marco de la Operación Agamenón, la Policía capturó en Fundación a alias “Carlos Mario”, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Magdalena.

El operativo se realizó en el casco urbano del municipio y el detenido deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, llevaba más de cinco años en la organización y coordinaba homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en El Retén y Aracataca.

Le puede interesar:

Clan del Golfo creció en el Magdalena más del 600% en capacidad

La captura representa un golpe a la estructura financiera y al control territorial de este grupo criminal en el norte del departamento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir