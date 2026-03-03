Capturan a presuntos responsables de robo contra padre e hijo en Santa Marta

Capturan a presuntos responsables de hurto contra padre e hijo en Santa Marta/ Mesan

Santa Marta

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Churrias’ y ‘El Gordo’, fueron aprehendidos por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con Inteligencia Policial, mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

El hecho se registró el pasado 23 de febrero, y quedó captado en un video aficionado, que generó rechazo en la comunidad samaria. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían derribado de su motocicleta al padre cuando se encontraba con su hijo, para luego despojarlo de sus pertenencias.

Según las autoridades, alias “El Gordo” habría facilitado el desplazamiento del agresor, mientras que alias “Churrias” habría actuado como marcador, identificando a la víctima y permitiendo la ejecución del robo.

Las capturas se lograron en menos de cinco días gracias a labores de seguimiento e inteligencia. Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar y judicializar a otros posibles involucrados en el caso.