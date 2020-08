Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 6 de agosto

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Dos días completaron sin servicio de agua los 13mil habitantes del municipio de Filandia debido a dos daños en la tubería, con carro tanques suministrarán el servicio mientras es arreglado el daño

Según voceros de Empresas Públicas del Quindío cuando arreglaron el primer daño en el tubo de conducción de 8 pulgadas se presentó un nuevo daño lo que provocó que no se pudiera restablecer el vital líquido para la población y por eso con la alcaldía activaron el plan de contingencia para llevar el agua a la población a través de carros cisterna.

En Armenia, hoy continuará la audiencia contra el alcalde suspendido de esta ciudad, la procuraduría respaldó a la fiscalía que solicitó medida de aseguramiento domiciliario contra el mandatario.

El procurador Luis Arturo Salas Portilla respaldó la medida pero también evidenció que se debe realizar el juicio oral de manera ágil para que la detención no termine siendo perjudicial para la ciudad.

Por su parte el abogado defensor del mandatario, Jorge Mario Bolívar, destacó que no hay procedencia para imponer la misma porque no hay peligro futuro. Agregó que el fiscal no sustentó porque no eran procedentes las no privativas de la libertad y resaltó que el mandatario siempre realizó un seguimiento a las contrataciones incluso estuvo presto a los requerimientos de los entes de control.

La defensa también evidenció que Jhon Freddy Correa, el accionista de la comercializadora agroindustriales, no era socio cuando se suscribió el contrato 002 y además dijo que un crédito no se puede catalogar como un aporte a campaña.

38 Nuevos casos de COVIDー19 se registraron en el Quindío el día de más casos en la región. Ya son 447 confirmados con coronavirus en el departamento.

Desde hoy habrá ley seca en el departamento del Quindío durante todo el fin de semana, además del toque de queda en las noches, esto para tratar de evitar las llamadas fiestas clandestinas

La ley seca operará en todos los municipios desde las 6 de la tarde de hoy hasta las seis de la mañana del lunes 10 de agosto, además el toque de queda sigue todos los días de 10 de la noche a cinco de la mañana y sigue la medida de pico y cédula, autoridades no han definido otros medidas en la región.

Desde la cámara de comercio de Armenia en asocio con otros gremios de la economía enviaron una carta a la alcaldesa encargada de la ciudad donde consideran acertadas las medidas tomadas a la fecha para reforzar los controles de prevención en la propagación del virus en tanto dichas medidas propicien el mantener la reactivación económica y la salud en consonancia con exigencias máximas para dar cumplimiento a las mismas

Además que como estrategia fundamental para preservar la salud, seguridad y empleo de la ciudad, se debe mantener la reactivación, pues luego de diferentes análisis, es claro que un eventual cierre de las actividades económicas en el corto o largo plazo, sería más perjudicial que mantenerlas activas con todos los protocolos de bioseguridad

La alcaldía de Montenegro informa a toda la comunidad montenegrina que a partir de la fecha los restaurantes y hoteles están habilitados para atender al público.

En Armenia a varios de los participantes de la caravana de vehículos en apoyo al expresidente Álvaro Uribe fueron multados por incumplir la medida sanitaria, en total fueron cuatro los comparendos que impartió la policía, esto a pesar de no tener permiso para realizar la movilización.

En noticias judiciales, en Armenia el Gaula de la policía capturó a cuatro personas sindicadas de extorsionar a dos comerciantes en casos diferentes, a una de las víctimas que le exigían 10millones de pesos para no atentar contra su vida, mientras que en el otro caso exigían 200mil pesos, los detenidos fueron enviados a la cárcel

En el sector del puente la floresta en el municipio de Calarcá, se presentó el homicidio con arma blanca de Miguel Ángel Batista Barragán que al parecer se opuso al atraco de su bicicleta y fue herido de gravedad y murió en el hospital La Misericordia, las autoridades adelantan las investigaciones.

La alcaldía de Armenia a través de la secretaria de tránsito luego de reunión virtual con los voceros del transporte manifestaron que están estudiantes una posible modificación a al pico y placa en la ciudad,

En un 30% está operando la Terminal de transportes de Armenia en medio de la pandemia del COVID-19

El gerente de la terminal, Alberto Trujillo en diálogo con Caracol Radio explicó que aunque hay despachos a todos los municipios del Quindío y a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales las personas deben estar dentro de las excepciones o tener permiso para movilizarse

Agregó que los viajeros deben portar su tapabocas tanto al ingreso de la terminal como en los vehículos además que están desinfectando los buses antes de salir y luego de llegar a la terminal terrestre.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para la ciudad de Armenia que está presupuestado en 531mil millones de pesos y con el que se busca la descontaminación de las quebradas en la capital del Quindío, el plan está programado en ejecución de 30 años.

Avanzan por buen camino las obras de infraestructura deportiva en la Universidad del Quindío donde invierten 7000 millones de peos, entre ellos la cancha de fútbol rehabilitada con grama artificial totalmente restaurada, sus graderías techadas, un nuevo sistema de iluminación, mejoras en la piscina y su respectiva gradería, cancha de básquetbol y voleibol cubiertas y canchas de squash

Hoy jueves seis de agosto funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y Cortolima harán la liberación de 12 individuos de la especie Boa constrictor en el Centro Universitario Regional del Norte Universidad del Tolima,

El centro democrático realizó un llamado al Gobierno Nacional para no firmar el decreto que establece el aumento del salario de congresistas

Ciclistas de Armenia elevaron una solicitud a la alcaldesa encargada en cuanto a los horarios para práctica deportiva en el municipio

De acuerdo con Jorge Mario Giraldo líder ciclista de la ciudad la decisión de reducir los horarios es muy complejo para la realización de la actividad porque se ha incrementado la cantidad de los deportistas lo que genera un peligro para la salud de la ciudadanía en general, debido a que en dos horas diarias se generan múltiples aglomeraciones.

Agregó que la solicitud se centra en ampliar el horario y compara Pereira que tiene establecido de 6 de la mañana a 5 de la tarde donde los deportistas pueden elegir las dos horas para realizar la actividad.

Este fin de semana y de forma virtual se llevará a cabo el festival nacional de música colombiana Turpial Cafetero que llega a su quinta versión, por eso desde mañana viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto se podrán disfrutar los conciertos a través de las redes sociales de Funtaca.