Huellas de Arte: muestras que transforman el cuidado paliativo pediátrico

En Colombia una cantidad significativa de menores enfrentan enfermedades complejas que amenazan su calidad de vida; sin embargo solo exiten 79 servicios de cuidados paliativos y de esos apenas 9 están orientados a la población pediátrica.

Según la fundación Valle del Lili, esta brecha evidencia la necesidad de fortalecer modelos de atención, en este sentido la atención médica no puede limitarse al tratamiento clínico de síntomas, sino que debe incorporar el bienestar emocional, social y espiritual. Pues los cuidados paliativos pediátricos buscan mejorar la calidad de vida durante todo el curso de su enfermedad y reducir sufrimiento físico y emocional de los niños y sus familias.

Lea también: Niñas, niños y jóvenes de Isla Fuerte aprenden a contar su territorio a través del arte

Dentro de este enfoque el arte ha emergido como una estrategia complementaria. Estudios en el campo del las artes en salud muestran que la participación en actividades artísticas pueden disminuir síntomas de ansiedad, depresión y dolor. Asimismo, fortalece la percepción de calidad de vida y herramientas de afrontamiento en pacientes y cuidadores.

¿Qué alternativas existen?

Existe una iniciativa “Huellas de arte” de intervención psicosocial y terapéutica basada en la creación artística, liderada por el equipo de Cuidado Paliativo Pediátrico que va orientada al acompañamiento de niños con enfermedades complejas y sus familias. Este proyecto integra el arte como herramienta terapéutica dentro de la atención, generando espacios de expresión emocional y fortalecimiento del vínculo familiar.

Las jornadas cuentan con la exploración de distintas técnicas como:

Pintura

Dibujo

Collage

Cerámica

Fotografía

Trabajo con texturas

Le puede interesar: Colombia y Francia refuerzan su cooperación cultural a través del arte y la educación

Asimismo, se adapta a la edad, condición clínica y momento vital de cada participante, además, de tener acompañamientos terapéutico. Desde su implementación, Huellas de Arte ha realizado más de 350 sesiones artísticas, con impacto en 1.010 personas, entre pacientes hospitalizados y ambulatorios, familiares y trabajadores de la salud.

Este año, la exposición Huellas de Arte abre sus puertas del 10 al 21 de marzo, de 11 a.m. a 7 p.m., en la Casa Obeso Mejía en Cali. A través de esta muestra, los visitantes podrán apreciar el impacto del programa, observando cómo el arte se integra al cuidado paliativo y fortalece los vínculos entre pacientes, familias y equipos de salud. La entrada es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Huellas de Arte no es solo una intervención puntual, sino una práctica integradora que articula arte, salud y comunidad, alineada con los principios del cuidado paliativo pediátrico: aliviar el sufrimiento, acompañar la vida en todas sus dimensiones y sostener los vínculos humanos incluso en contextos de pérdida”, señala la Dra. Karen Molina, pediatra especialista en cuidados paliativos de la Fundación Valle del Lili.