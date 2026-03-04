Ofrecen recompensa por información sobre siete jóvenes desaparecidos en el norte del Tolima

Tolima

Tras un consejo de seguridad realizado en las últimas horas, la alcaldesa de Mariquita, Martha Amaya, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunciaron una recompensa de hasta $15 millones por información que permita dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos el pasado mes de enero.

Adicional a esto, en el Comité de Orden Público se designó a un alto oficial de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional para que dirija las operaciones de búsqueda de los jóvenes.

Los seis jóvenes de Mariquita han sido identificados como: David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. El séptimo es un joven de Fresno, al parecer desaparecido en el vecino municipio de Mariquita.

“Se aprobó en el Comité de Orden Público un plan de recompensas de hasta $15 millones para quien nos dé información sobre el paradero de las personas desaparecidas. Vamos a adelantar toda una estrategia de divulgación para que toda la comunidad conozca a estos jóvenes y, obviamente, lograr el objetivo principal, que es obtener información acerca de su ubicación”, reiteró la gobernadora Matiz.

La mandataria también señaló que la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de la Mujer del Tolima brindarán acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.

“Por otra parte, se determinó atacar este flagelo desde su raíz y, para eso, con la Policía Nacional y el Ejército Nacional desplegaremos toda una estrategia a partir del próximo 9 de marzo en Mariquita y Fresno, donde habrá presencia constante. Además, el 14 de marzo iniciaremos nuestro plan de intervención integral en diferentes barrios del municipio de Mariquita y también en la zona rural”, puntualizó Matiz.

Finalmente, Adriana Matiz reiteró que habrá “mano dura” contra los responsables de la desaparición de los jóvenes y que las autoridades están orientando todos los esfuerzos para ubicarlos.

“Queremos también informar a toda la gente de Mariquita que estos hechos no solamente les han dolido a ustedes, sino a todos los tolimenses (...) Estamos articulando todas las acciones necesarias para dar con la ubicación de estos jóvenes, a quienes extrañamos y nos duele profundamente que estén desaparecidos”, concluyó.