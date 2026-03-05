Nueva EPS rechaza denuncias de “cartel de la oncología” y niega anomalías en examenes de alto costo

La Nueva EPS respondió a las versiones que hablan de un supuesto esquema irregular en la concentración de exámenes de alto costo y negó la existencia de un “cartel de la oncología” en la contratación de estos servicios.

A través de un pronunciamiento, la entidad aseguró que las afirmaciones que señalan una presunta concentración de servicios en una institución prestadora de salud (IPS) ubicada en Ibagué, Clinaltec no corresponden a la realidad y no reflejan la forma en que se organiza la atención de este tipo de procedimientos especializados.

Según explicó la EPS, la distribución de estos servicios responde principalmente al comportamiento de la demanda de los pacientes y a la capacidad instalada de las instituciones que cuentan con los recursos técnicos y humanos necesarios para prestar atención altamente especializada.

Leer más: Clinaltec de Ibagué denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a la representante Katherine Miranda

Servicios de alta complejidad dependen de capacidad instalada

La entidad señaló que los exámenes y tratamientos de alto costo, especialmente aquellos relacionados con oncología, requieren infraestructura médica, tecnología especializada y personal con formación específica, condiciones que no están disponibles en todas las instituciones del país.

Por esta razón, la asignación de pacientes dentro de la red de prestadores depende en gran medida de la capacidad resolutiva de las IPS que cuentan con estos servicios.

En ese caso, la institución Clinaltec mencionada en las versiones que circulan públicamente, la Nueva EPS indicó que su contratación se sustenta en criterios técnicos, de cobertura y de oportunidad en la atención, elementos que —según la entidad— permiten garantizar el acceso oportuno a los servicios para los afiliados que requieren procedimientos especializados.

Le podría interesar: “Los pacientes no son desviados, son remitidos a nuestra clínica”: vocera de Clinaltec Ibagué

Rechazo a señalamientos sobre irregularidades

La EPS rechazó de manera categórica las insinuaciones sobre la existencia de un supuesto “cartel de la oncología” dentro de su red de prestadores y aseguró que sus procesos de contratación se realizan bajo criterios técnicos y administrativos.

Según la entidad, las instituciones con las que mantiene acuerdos para la prestación de servicios especializados operan bajo estándares técnicos y éticos exigidos por el sistema de salud.

La Nueva EPS también reiteró que su prioridad es garantizar la atención oportuna a los pacientes que requieren exámenes y tratamientos de alta complejidad, particularmente en áreas como oncología, donde la oportunidad en el diagnóstico y el tratamiento es determinante.

Por ende, la entidad hizo un llamado a sus afiliados, pacientes y familias a consultar siempre los canales oficiales y reiteró su compromiso con la transparencia en la contratación y con el acceso a servicios de salud especializados dentro de su red de atención.