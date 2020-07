"Llevo 50 días dando positivo para COVID-19": médico en Barranquilla

El médico Iván Manjarrez afirmó que desde hace 51 días se ha practicado cuatro pruebas de COVID-19 con la particularidad que continúa saliendo positivo.

El galeno, quien labora en urgencias en Barranquilla, afirmó que los estudios indican que después de 20 días no transmite el virus, pero ha preferido mantenerse aislado en su casa, debido que trata de una enfermedad nueva.

"El 9 de junio comencé a tener síntomas, al día siguiente me practiqué la prueba y salí positivo, me aísle cerca de 20 días, me hicieron una segunda prueba que también salió positiva ya asintomático; posteriormente me hice dos pruebas que también resultaron positivas, esto es novedoso, creo que pocas personas en Colombia llevan más de 50 días dando positivas", relató el médico.

Finalmente anotó que no comparte la anulación de la segunda prueba que hizo el Gobierno para los trabajadores, debido a que en algunos casos persisten los síntomas.