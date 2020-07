Taxistas siguen clamando por ayudas para mitigar el impacto económico

El gremio del transporte público de taxi nuevamente elevó su voz de auxilio debido a que, aunque reconocen no son los únicos afectados económicamente hablando por la pandemia, sí han sido los más ignorados en cuanto a la entrega de ayudas. Aseguran que no han recibido dinero y mucho menos mercados.

John Jairo Gómez, vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicio del Transporte de Colombia, subdirectiva Medellín, aseguró que éste gremio no pudo acceder a la ayuda de salarios que el Gobierno Nacional que prometió a empleadores y, al ser empleados independientes y no tener un sueldo fijo no fueron cobijados.

“Nosotros necesitamos que el gobierno saque un decreto que cobije a las personas independientes para que nos den las ayudas, porque, ¿dónde están los dineros que están donando otros países? y las ayudas de nosotros los taxistas dónde están? cuestionó el señor Gómez.

Según las cuentas hechas por el agremiado, en cuanto a los mercados, la alcaldía de Medellín le entregó 300 paquetes alimentarios a las diferentes empresas, pero se quedaron cortos, porque dice, que actualmente la ciudad tiene registrados 19. 750 taxis, de ellos el 20% trabaja doble turno, es decir, el número de conductores podría superar fácilmente los 25 mil, todos padeciendo la crítica situación económica que ha dejado la pandemia en los últimos cuatro meses y medio.

“La alcaldía se la pasa diciendo enciérrense, enciérrense no salgan de casa, pero, y nosotros qué, nosotros también tenemos familia, que nos solucionen algo”, recalcó el agremiado.

Resaltó que pueden trabajar durante las cuarentenas, pero se quedan sin a quien transportar porque el cliente permanece encerrado o en teletrabajo, lo que no permite que se genere ni el 50% del dinero de la liquidación diaria.